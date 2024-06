Por Alejandro Burrueco Marín |

Jorge Javier Vázquez fue el pasado domingo 23 de junio a 'Fiesta' para charlar con su presentadora Emma García sobre la gala de 'Supervivientes All Stars' que se emitiría esa misma noche. Casualmente la visita coincidía con el primer aniversario del cierre de 'Sálvame' y el presentador no dejó escapar la oportunidad para lanzar una pullita que no pasó desapercibida.

Jorge Javier Vázquez visitando el plató de 'Fiesta' con Emma García

", le decía García reflejando que Vázquez volvía a estar al frente de varios programas a la vez como en su época dorada, ya que a 'Supervivientes All Stars' se le irán sumando ' El diario de Jorge ', ' Hay una cosa que te quiero decir ' y ' Gran Hermano '. "", recordaba Vázquez el plató de 'Sálvame' sin nombrarlo.

De hecho, García le preguntaba si 'Hay una cosa que te quiero decir' se iba a grabar desde ese mismo plató, que era el de 'Sálvame' y Vázquez lo confirmaba. "Pero te digo una cosa, de la noche a la mañana te los quitan, o sea que cuidado", volvía a hacer referencia a 'Sálvame' el presentador, esta vez concretamente al repentino despido del que sus empleados se enteraron por la prensa y no por la propia cadena.

Un encuentro difícil

El comunicador puso muchas pegas antes de entrar a ver el nuevo plató de 'Fiesta', que a penas se había estrenado el día anterior: "No hay cosa que más me guste en el mundo que encabronar a tu directora". La presentadora del magacín afirmaba que tenía "contentita" a Eva Espejo, la directora del programa: "Jorge, no encabrones, te digo una cosa a la directora y a la presentadora". Vázquez bromeaba y achacaba que no quisiese entrar a que es "supersiticioso": "Porque sabes lo que va a suceder ahí, ¿no?"

"Eres un tocapelotas", acababa por calificarlo Emma García mientras bromeaba negándose a enseñarle el plató después de tanto insistir. El juego entre ambos continuaba con el catalán dándole motivos para no entrar: "Es que quiero venir con tiempo y mejor vestido". Finalmente, García consiguió que entrase diciéndole que le hacía "ilusión" enseñárselo, pero que no quería obligarlo. "Oye, qué grande", decía Vázquez asombrado una vez dentro.