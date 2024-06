Por Fernando S. Palenzuela |

Después de casi 200 programas desde su estreno el 1 de octubre de 2022, Mediaset plantea un cambio de imagen en 'Fiesta' con motivo de la llegada del verano. De este modo, el magacín presentado por Emma García se ubicará en un nuevo plató donde prima la sostenibilidad y la impresión en 3D. Pero estas no son las únicas novedades, sino que también da la bienvenida a multitud de nuevas secciones.

Emma García en 'Fiesta'

Entre todos los nuevos contenidos que tratarán los fines de semana están 'La mesa real',, o 'El Tasador', donde Iñaki Torres descubrirá los secretos que ocultan algunas de las joyas y piezas de bisutería más importantes. Para analizar todos estos cambios,y nos ha hablado de cómo se enfrenta al directo con los años de experiencia que lleva a sus espaldas.

¿Por qué es ahora un buen momento para renovar la imagen de 'Fiesta'?

Yo no sé si ahora es un buen momento, pero ha coincidido y todo nos ha llevado a que sea este fin de semana. Es verdad que es atípico, porque normalmente los cambios de imagen, de decorados y de caras se hacen a principio de temporada, entonces también nos extrañó al equipo, pero en seguida dijimos que era maravilloso. Fue una serie de circunstancias que ha llevado a esto, y encima se cumplen 200 programas la semana que viene, así que creo que es el momento adecuado para celebrarlo y para cambiar de casa, para cambiar de plató.

Es más especial que los cambios que se hacen en septiembre.

Por eso te digo que nos impactó, que no es lo normal, pero hay que salir de la normalidad. Somos una fiesta y, en este caso, este fin de semana vamos a ser un fiestón.

Una de las novedades es una sección dedicada en exclusiva a las casas reales. ¿Por qué habéis decidido apostar por una mesa sobre un tema tan concreto?

Nos gusta mucho a todo el equipo y hemos visto que a los espectadores, que al final son los que mandan, también. Contamos con caras que tienen mucha información, mucha credibilidad, como es el caso de Concha Calleja, que se ha ido adelantando a todo lo que ha ido pasando en la Corona británica; tenemos a Nieves Herrero, que se incorpora con nosotros y me hace especial ilusión; a Juan Luis Galiacho y a Alejandro Entrambasaguas, que siempre nos trae muchas exclusivas. Hemos hablado de casas reales en todos estos programas en 'Fiesta', pero queríamos hacer algo un poquito más determinado y concreto: 'La mesa real'. Además, tenemos una mesa preciosa, que estrenamos.

Es un regalo lo que nos han hecho, más allá de una apuesta que se traduce en que confían en nosotros

Cambiáis también el decorado. ¿Va a haber sorpresas con él? ¿Mantenéis la organización clásica de una mesa de actualidad y un saloncito de crónica social?

Todavía estoy asumiendo lo que vi el jueves porque yo lo había visto en fotografías, me lo habían contado, pero antes de ir a ver a mi compañera Ana Rosa Quintana pasé por el plató, que ya estaba montado, y flipé porque tiene una combinación de elegancia, de calidez, es muy amplio, lo que nos va a permitir tener muchos rincones o muchos sets o muchas puertas que abrir en una casa, muchos salones y habitaciones. Una de las cosas que más me gustan es que es un decorado realizado con material reciclado. Hay 1.200 kilos de plástico e impresión 3D. Es un decorado muy especial.

Otros de los nombres que se suman son Beatriz Trapote y Alejandro Albalá, que participarán para comentar 'Supervivientes All Stars'. ¿Hay idea de incluirlos en otras secciones una vez que termine el reality?

Nuestro programa es muy flexible, tiene muchas secciones y temas que tratar. Son cinco horas. En un principio vienen a ese momento de reality, pero cualquiera que pueda aportar en cualquier otro tema, no dudes que no solo le vamos a sugerir que venga, es que estoy segura de que nos va a preguntar si puede ir porque quiere aportar algo. Una de las cosas que también tiene 'Fiesta' es que vamos el fin de semana y vamos a darlo todo, desde el equipo, la presentadora, la directora Eva Espejo y los colaboradores. Por eso yo creo que se transmite ese buen rollo y esa ilusión y alegría. Cumplimos los requisitos del título de 'Fiesta'.

'Fiesta'

Lleváis muchos programas en 'Fiesta', antes en 'Viva la vida'... La mesa de colaboradores debe ser como una familia porque lleváis mucho tiempo juntos.

Los programas tienen que ser una familia donde tienes tus días buenos, tus días malos, te ríes, gastas bromas, te enfadas... Lo que pasa cuando tienes buen ambiente y confianza, pero, ante todo, respeto. Gracias a ese saber hacer y gracias al trabajo de todos nos hemos convertido en el magacín líder de los fines de semana con un 10% y tal y como está el tema, estamos muy felices. Pero no nos conformamos. Esto está muy bien, estamos ahí, pero queremos más y queremos compartir esta nueva etapa con los espectadores y, por supuesto, que se sumen a la familia de 'Fiesta'.

Sois el magacín líder y no os conformáis, pero, ¿sientes tranquilidad al demostrar la cadena que confía en ti después de esta inversión en la renovación del plató?

Es un regalazo. Más que tranquilidad, porque a mí la tranquilidad no me gusta, me gusta la serenidad. El estar tranquila parece que lleva un poco a la relajación. Me escribieron cuando fui a ver el plató para preguntarme si estaba contenta y es que estoy muy contenta. Es un regalo lo que nos han hecho, más allá de una apuesta que se traduce en que confían en nosotros. Es un premio al trabajo que estamos haciendo. Somos los primeros en decir que esto está bien, pero podemos hacer más y queremos hacer más. Es un regalazo e insisto, en un momento que no esperábamos y que quizá no era el habitual, pero que nos ha hecho especial ilusión.

Yo no soy un personaje, yo soy persona, y tantas horas en directo... Imagínate si tuviera que hacer un papel

Al estrenarse estos contenidos y secciones en verano, ¿la idea es testarlos para decidir si forman parte de la próxima temporada?

Nunca pensamos en que esto lo hacemos y hay que mantenerlo. Como el programa está tan vivo y es un magacín de cinco horas, está todo abierto. Si vemos que nos gusta y que gusta, que funciona y que el espectador demanda más, vamos a seguir por ahí. Es un continuo cambio y un continuo probar. Es lo bueno de tener un programa abierto, que te permite estar vivo todos los findes.

¿Qué pensaste cuando te dijeron que 'Fiesta' iba a acabar una hora antes por 'Reacción en cadena'?

Pues que iba a cenar a una hora normal en mi casa y que me lo iba a poder permitir, eso por el lado familiar (risas). Por ese lado fue una alegría, porque así podía disfrutar más la noche del sábado. Son cinco horas, han sido cuatro en otro momento y aquí manda la cadena y los que están arriba, que son los que saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Nosotros nos adaptamos como todos los programas. Decíamos que esto es una familia, pero Mediaset también y las personas que están ahí viendo todo el global saben lo que quieren hacer, saben lo que quieren probar y saben el camino que quieren llevar. Ahora nos han pedido esto, pues volvemos a alargarnos. Somos muy flexibles, somos una gozada de programa, no nos quejamos, si tenemos una hora menos, pues tenemos una hora menos; si nos alargan, pues nos alargan... Así que no me extraña que hayan dicho: "venga, vamos a darles el mejor decorado porque se lo merecen".

Pese a la experiencia, ¿cómo sigue siendo enfrentarse a esos momentos más complicados que el directo te da? Te hemos visto sortear momentos complicados como el desplante de Carmen Balfagón o la entrevista tan difícil a Paloma Lago.

Me enfrento con naturalidad, siendo yo misma, lo que haría fuera de cámaras. Disfruto tanto y no me desgastan tantas horas frente a las cámaras porque soy yo. Supongo que eso se nota y se transmite. Tienes una base y una experiencia, los años te dan esa serenidad que comentábamos antes, pero yo en un caso con Paloma Lago fuera habría hecho lo mismo. Y con mi querida Carmen Balfagón, a la que tengo mucho aprecio y respeto, lo mismo. Es muy difícil reaccionar de otra manera. Yo no soy un personaje, yo soy persona, y tantas horas en directo... Imagínate si tuviera que hacer un papel. En otras profesiones no lo sé, pero de actriz soy nula. Alguna vez que me dan un guion: "oye, Emma, vamos a hacer esto". Yo digo que no me den guiones, yo tengo más o menos una escaleta y un guion, pero a mí como me digas "hoy tienes que bailar" no bailo. Ahí me vacila mucho mi Eva Espejo, que me conoce muy bien. Ante todo soy persona y yo creo que cada vez me desnudo más delante de las cámaras, y sobre todo desde que llegué a este magacín y a 'Viva la vida'. No hay otra, si me quieren, me quieren como soy yo y si no, al espectador no le puedes engañar ni debes, no puedes frente a una cámara tantas horas. Te tienen que admitir, si quieren, porque esto lo deciden ellos, con tus errores y tus aciertos porque perfectos no somos ninguno, afortunadamente.

¿No te apetece saltar del fin de semana y hacer algún formato en prime time?

No me da la vida, la verdad. Estoy tan centrada en 'Fiesta', me absorbe tanto y estoy tan contenta con todo mi equipo, que oye, si es un proyecto apetecible, igual sí, pero no sé muy bien cómo lo iba a compaginar. ¿Abierta? Abierta estoy a la vida, a los proyectos y a las fiestas especialmente.