19 años después, la ruptura sentimental de Chenoa y David Bisbal ha vuelto a ser un tema de actualidad. La participación de Elena Tablada en 'Bailando con las estrellas' ha despertado de nuevo el interés en la historia que conmovió a media España y que obligó a la cantante a salir de su casa para calmar a la prensa con su ya mítico chandal gris. Y es que, aunque siempre se ha señalado a Tablada como uno de los posibles motivos de la separación, ahora parece sumarse un nuevo frente. Durante el programa 'Fiesta' este domingo 21 de abril, el colaborador Aurelio Manzano aportaba un nuevo dato hasta ahora desconocido y que podría ser determinante en lo que sucedió entre la pareja.

El magacín trataba de aclarar si realmente Tablada pudo ser el origen de la ruptura entre los artistas, pues,. "Pues hoy te voy a contar quién fue la mujer que se barajó en ese momento como posible causa de la ruptura.", anunciaba Aurelio Manzano a Emma García . La presentadora y el resto de colaboradores se vieron sorprendidos por esta declaración y pidieron que el periodista ofreciese más datos., decía Emma completamente atónita.

"No me tardes mucho en decir el nombre porque ya estoy...", añadió la conductora del programa muy interesada por la información. "Siempre se ha dicho que había sido Elena Tablada, pero yo te puedo asegurar y lo sé porque la misma Laura (Chenoa) me llamó en su momento", comenzaba a explicar el colaborador, que continuaba soltando el dato que haría saltar todo por los aires: "Me dijo 'hay una mujer que está con David', y ella misma me reveló quién era esa mujer". La presentadora descartó que esa persona fuese alguien famoso y fue entonces cuando Aurelio Manzano dio todos los detalles: "La mujer que estaba en las quinielas en ese momento, y para Chenoa, era una bailarina venezolana que estaba con David en su gira".

Los colaboradores quedaban muy sorprendidos con la exclusiva que el colaborador acababa de ofrecer. "No era Elena Tablada. La preocupación de Chenoa era esta bailarina", repetía Manzano. Iván Reboso comentaba entonces que esto abría "un nuevo capítulo del que hasta ahora no se había hablado, porque siempre se ha hablado de Elena Tablada". Antes de zanjar el tema, Manzano quiso volver a dejar claro que "para Chenoa, en ese momento, la culpable o tercera en discordia era esta bailarina venezolana". Además, añadió que, tiempo después, él tuvo la oportunidad de conocerla.