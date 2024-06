Por Toño García Rodríguez |

Ángel Cristo Jr.. sigue siendo el centro de la polémica. Desde su expulsión disciplinaria del reality de supervivencia, el hijo de Bárbara Rey no ha dejado de ofrecer duras declaraciones contra su familia y sus excompañeros de 'Supervivientes'. Este viernes 31 de mayo, Cristo se sentaba en '¡De viernes!' para ofrecer su primera entrevista desde su regreso de Honduras. Allí aprovechó para arremeter duramente contra Kike Calleja, al que acusó de machista y mentiroso.

Kike Calleja en 'Fiesta'

El periodista, un día después, conectó con el programa ' Fiesta ', de Emma García , para compartir sus impresiones sobre las declaraciones de Cristo, quien lo acusó de jugar "con las familias inventando rumores falsos": ". Vosotros me conocéis, llevo 18 años trabajando en la televisión, me considero un buen profesional, haré mejor o peor mi trabajo, pero".

Calleja también quiso desmentir que el tuviese información sobre la relación entre Finito de Córdoba y Ana Herminia, pareja de Cristo, como él mismo había asegurado: ''El único que sacó la historia de su relación o amistad especial de Ana Herminia con Finito fue él". Además, el colaborador ha lanzado un nuevo dardo respecto a las intenciones del hijo de Bárbara Rey, de quien apostó que "tiene de crear historias para vender y seguir en este rollo, que se las busque con quien quiera, yo no voy a entrar al trapo".

"Escupe odio"

"No voy a soportar que me llame cosas que no soy y de machista no tengo nada", añadió Calleja. El periodista hacía así referencia a las palabras de Cristo, quien lo había tachado de machista al acusarlo de intentar "denigrar a Ana" y "a las mujeres" por haber dado "entender que yo soy un cornudo y me han engañado, y que Ana es una puta", al haber aprovechado supuestamente su pasado en común con Finito.

No obstante, a pesar de las duras declaraciones de su excompañero, el colaborador no quiere protagonizar ningún enfrentamiento más con él y aseguró que "no voy a entrar en ninguna guerra ni le voy a dar de comer a esta gente". De hecho, Calleja, basado en la relación de Ángel Cristo con su familia, revela no fiarse de él en absoluto: "Una persona que escupe tanto odio contra su familia, qué no va a hacer con los demás... Nos podemos esperar cualquier cosa".