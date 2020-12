Emma García vuelve muy emocionada a 'Viva la vida' tras pasar el coronavirus: "Vengo un poco sensible"

El coronavirus está afectando a todo el mundo, incluidos los profesionales de la televisión. Una de las últimas figuras de la pequeña pantalla que dio positivo en Covid-19 fue Emma García. La presentadora de 'Viva la vida' se ha mantenido unas semanas en casa mientras que su compañera Sandra Barneda se encargado de conducir el espacio las tardes del fin de semana. Después de varios días, García vuelve con más fuerza que nunca a su programa.

Isabel Rábago, Emma García, Terelu Campos en 'Viva la vida'

Durante la cuarenta que ha pasado, la presentadora ha ido realizando diferentes publicaciones en las redes sociales para informar de su mejoría y de su vuelta al trabajo. Finalmente, el 5 de diciembre, Emma García regresaba a su programa mientras sus compañeros le recibían con aplausos, algo que ha emocionado especialmente a la conductora del espacio: "Tenía muchísimas ganas de veros, de sentiros, vengo un poco gilipollas, un poco sensible, por todo el cariño que he recibido", comentaba García nada más entrar al plató de 'Viva la vida'.

"Ha ido todo fenomenal pero le das muchas vueltas a las cosas... con todo el cariño recibido era imposible no recuperarme y volver con energías", ha recalcado la presentadora. Ha aprovechando el momento para agradecer a Sandra Barneda por sustituirla: "Quiero mandar un beso muy fuerte a mi compañera por su profesionalidad y por el cariño que has mostrado hacia mí. Gracias y gracias, Sandra". Emma García también ha querido enviar un cariñoso mensaje a sus padres tras el "disgustazo" que les ha dado: "Me han cuidado fenomenal, como tú lo hubieses hecho, mamá".

Irene Rosales vuelve también a 'Viva la vida'

Al comienzo del programa, Emma García quería reencontrarse con su compañera Irene Rosales, quien ha perdido a su padre recientemente por coronavirus. La pareja de Kiko Rivera está viviendo uno de los peores años de su vida, ya que hace nueve meses también falleció su madre. "Me he acordado muchísimo de ti, Irene. No sabía cómo transmitirte todo el amor y todo el cariño", le confesaba la presentadora de 'Viva la vida'.

"Tengo que decir que soy súper afortunada porque tanto por tu parte como la de mis compañeros he recibido tal cariño que no tengo vida para agradecerlo", declaraba la colaboradora del espacio. La exconcursante de 'GH Dúo' se siente tranquila al saber que su padre ha estado en muy buenas manos y ha sido arropado por toda la familia antes de "irse en paz". A pesar del duro año que está viviendo, la tertuliana ha afirmado que se siente afortunada del apoyo que está recibiendo por parte de su marido y sus hijas: "Somos un equipo y vamos a vivir la vida".