Primer encontronazo de la temporada entre Emma García y Avilés: "¡No aguanto ese tono de voz, tío!"

Ni la desconexión y el relax de las vacaciones estivales han permitido a Emma García tener una vuelta al cole agradable. Por muy zen que volviese, no pasaron ni 24 horas hasta que estalló contra José Antonio Avilés. En las últimas semanas, Toñi Moreno ya había llamado la atención al colaborador en varias ocasiones, pero parece que su actitud no cambia.

José Antonio Avilés y Emma García, en 'Viva la vida'

En la entrega de 'Viva la vida' de este domingo, 6 de septiembre de 2020, el concursante de 'Supervivientes 2020' no dejó de hablar por encima de sus compañeros sin respetar el turno de palabra. Algo que García no pudo tolerar y, una vez más, explotó en directo: "¡No aguanto ese tono de voz, tío!". Pero la tensión en el programa de Cuarzo no terminó ahí.

Avilés salió en defensa de Rocío Flores y se mostró crítico con los continuos debates sobre madre e hija en televisión: "Mi argumento ha evolucionado porque he convivido con Rocío, le tengo cariño y me llevo bien, pero vosotros sabéis que las cosas no están bien". En ese momento, la presentadora se dirigió a él sin recibir respuesta, encendiendo la mecha. "Un momento, por favor, la relación de Rocío Flores y Rocío Carrasco está fatal. La nuestra estaba bien, pero se está empezando a poner mal. ¡Que te estaba hablando!", afirmaba García notablemente enfadada.

"Yo no voy a chillar como tú"

A pesar de los intentos del colaborador por disculparse en directo, la conductora de 'Viva la vida' quiso dejárselo claro: "¿Dónde estabas? Claro, luego pasa lo que pasa. Yo no voy a chillar como tú. Y te quiero aguantar aquí. Puedes decir exactamente lo mismo en un tono normal ¡Hasta ahora sordos no estamos!". Lo digo en serio y lo hemos hablado antes fuera de cámara y ahora lo digo delante. Vamos a hablar todos en un tono normal, porque si nos ponemos a chillar imagínate".