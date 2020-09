La confesión sexual de Emma García que enmudeció el plató de 'Viva la vida'

Torito es sin duda el colaborador que más fácil revoluciona el plató de 'Viva la vida' cada fin de semana y prueba de ello es lo que sucedió en la entrega del magacín de Cuarzo emitida en Telecinco este domingo 20 de septiembre. Este llegó como cada semana para presentar la sección en la que convive 24 horas con un colaborador del espacio pero lo que poco podíamos imaginar es que esto iba a dar pie a que la presentadora del programa hiciese una inesperada confesión sexual que dejó a más de uno con la boca abierta.

Emma García en 'Viva la vida'

En esta ocasión, Makoke fue la protagonista de la sección semanal de Torito en 'Viva la ida'. Gracias al reportero pudimos descubrir cómo se levanta la colaboradora, cuál es su dieta habitual o cómo vive en su hogar, además de ver por ejemplo cómo entrena su hijo Javier Tudela, que no tuvo problema en aparecer en el reportaje luciendo cuerpo ante las bromas de Torito. Pero lo que fue motivo de comentario es lo que sucedió en plató, cuando Torito pidió que el próximo protagonista de su sección fuese el mismísimo Pablo Alborán.

Este explicó que le encantaría conocer el hogar del reconocido artista, una petición que también hizo Emma García, que no dudó en apuntarse además a la visita soñada. Esto dio pie a que Torito no dudase en preguntarle a la conductora: "¿Alguna vez has hecho un trío?". La vasca no tuvo reparo en responder de forma directa que sí, lo había hecho. "Si preguntas yo te respondo, pero continúa con lo tuyo", sentenció esta entre risas. Algo que posiblemente no esperaban el resto de colaboradores que les acompañaban ya que todos se quedaron en silencio ante esta confesión que generó también comentarios en redes sociales por parte de los espectadores del espacio.

No es la primera vez

García se mostró natural ante la sexual pregunta de Torito y evidenció una vez más que no tiene problema en hablar de los aspectos más íntimos de su vida privada, algo que años atrás no sucedía y que ha cambiado con el paso del tiempo. Precisamente, meses atrás confesó que durante el confinamiento estaba siendo especialmente activa en cuanto al sexo se refiere. "Ha llegado un momento en el que ya me he venido arriba", explicó esta. Una confesión sexual que ahora se suma a la de Torito y que posiblemente no será la última que escucharemos por parte de la presentadora vasca.