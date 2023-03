Por Daniel Tostón López |

100 días lleva en busca y captura Carlos Navarro, alias El Yoyas, por no presentarse a la cita de ingreso voluntario en prisión después de ser condenado a seis años de cárcel por delitos de maltrato, lesiones, amenazas y vejaciones contra su exmujer, Fayna Bethencourt. Desde el programa 'Fiesta' han anunciado en varias ocasiones que se está estrechando el círculo sobre su paradero y que su detención podría ser inminente. En este caso, sus investigaciones les han llevado hasta una segunda vivienda de la familia.

La reportera Arabella Otero y el cámara se encontraban vigilando la propiedad cuando el padre del fugitivo los abordaba de forma agresiva. "Mi compañero Óscar y yo aún seguimos bastante nerviosos. Hace tan solo unos minutos hemos vivido unos momentos muy tensos y con muchas amenazas", explicaba la periodista, después de que Emma García le preguntase por lo ocurrido. El hombre, sujetado por sus hijas, se había encarado con el equipo del programa. "Como yo haga mi trabajo vais 'palante' los dos, que lleváis desde ayer dando por culo", amenazaba, mientras las hermanas del exconcursante de 'Gran Hermano' trataban de tranquilizarlo advirtiéndole de que le podía "dar un infarto".

Arabella Otero en 'Fiesta'

Otero ha proseguido relatando el movimiento que han observado en esa casa a lo largo de la mañana. "Vemos dos perros que relacionamos con Carlos y un coche que no es del padre de la familia y pertenecería, al parecer, a El Yoyas", ha señalado, además de percibir constantes subidas y bajadas de persianas. "Cuando vimos que la cosa empezaba a calentarse, decidimos llamar a los Mossos d'Esquadra", ha contado la reportera, antes de añadir que un policía de paisano y varios vecinos les han advertido de que estaban siendo vigilados.

Las versiones no cuadran

Pero esta no ha sido la única vez que el padre de El Yoyas ha interpelado a la periodista. En directo, el hombre se ha asomado para corregir las palabras de la reportera y ofrecer su versión, aunque enseguida ha vuelto a amenazar al programa: "Me estáis acosando. No vengáis más por aquí porque voy a tomar medidas legales, que os 'den' una orden de alejamiento".

En ese momento, Otero ha aprovechado para preguntarle por el movimiento que había dentro de la casa y el señor respondía que la responsable era una señora de la limpieza. No obstante, la periodista ha asegurado que la versión no encajaba, pues la casa se encuentra desordenada y deshabitada, ellos no habían visto a esa presunta mujer ni entrar ni salir y las propias hijas les habían contado que no había nadie en la vivienda.