Enésima bronca de Vanessa y Javier en 'Gran Hermano': "Ojalá te vayas mañana"

Por Redacción |

Las cosas entre Vanessa Bouza y Javier Mouzo no van bien. El matrimonio gallego, que se ha reencontrado en la casa secreta de 'Gran Hermano' tras la expulsión de ella de la casa principal, no para de discutir y la situación entre ellos es más que tensa. De hecho, horas después de verse el jueves, Vanessa le reprochó a su marido su reacción al verla, señalando que parecía "estar en un funeral".

Vanessa y Javier en 'GH 19'

Esta conversación desencadenó en su primera pelea y a la mañana siguiente la cantante se desahogó con el resto de sus compañeros, volviendo a asegurar que no se siente deseada por parte de Javier. El sábado las cosas entre ellos han vuelto a empeorar tras varias conversaciones decisivas en su relación. "", susurraba Javier a Vanessa, mientras ella parecía responder que no.", añadía el también cantante.

Tras esto, la pareja se ha encontrado, volviendo a tener otra complicada charla. "¿No me vas a hablar?", le pregunta él, tras tres minutos en silencio. "¿Yo a ti? Si quien no hablas eres tú", le reprochaba ella. "Mientras tú estabas durmiendo, yo estaba aquí llorando. Al menos tengo a gente que se acerque a mí porque tú no te vas a acercar durmiendo. Sigue con tu orgullo, como siempre", saltaba Vanessa.

Muestras de cariño

Javier no daba su brazo a torcer, indignado porque ella le había dicho que "ojalá te vayas mañana". "Vas diciendo a todo el mundo que quieres mucho a tu mujer y luego te tengo que acercar el puto taburete para estar a mi lado porque ni sale de ti. Estoy hasta los cojones de ir detrás de ti como un perro", se quejaba de nuevo ella, volviéndole a echar en cara que ninguna muestra de cariño que le hace le gusta.