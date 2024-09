Por Alejandro Burrueco Marín |

'Gran Hermano' ha vuelto a la televisión después de siete años de ausencia, pese a ser uno de los fenómenos televisivos de Telecinco. Este regreso ha vuelto a ser acogido por Jorge Javier Vázquez como presentador, después de tomarle el relevo en la última etapa del programa en el 2016 a Mercedes Milá, que cargaba con 15 ediciones a sus espaldas desde el año 2000, tan solo con la excepción de la tercera edición presentada por Pepe Navarro en el 2002.

Mercedes Milá y Jorge Javier Vázquez en el FesTVal

No obstante, Milá ha confesado en una entrevista para El Televisero que. La comunicadora fue al FesTVal para entregarle un premio al propio Vázquez por la edición de ' Supervivientes 2024 ' y fue allí donde le preguntaron si extrañaba el programa: "".

"Yo te digo que sí, que me lo ofrecieron. Que se lo agradecí muchísimo a Jaime Guerra y a Alessandro Salem, el CEO de Mediaset. Se lo agradecí mucho porque fue una cosa de corazón", ha confirmado la presentadora catalana mencionando a los directivos de la cadena. Por otro lado, Milá no ha querido cerrarse las puertas a un futuro regreso en el formato: "Nunca me oirás decir nada definitivamente".

Milá podría aceptar volver a 'Gran Hermano'

De hecho, Milá se ha puesto en una situación ficticia en la que podría aceptar tomar las riendas del formato: "Imagínate si un día me dicen: 'Presenta esta noche 'Gran Hermano' porque nos hemos quedado sin nadie y lo tienes que hacer'. Pues a lo mejor me atrevería y lo haría, pero, en principio, ese programa ya está en mi vida atrás". Por el momento, el que sí ha vuelto es Jorge Javier Vázquez, que vuelve a ser uno de los rostros recurrentes de Telecinco con el reality, 'El diario de Jorge' y el futuro 'Hay una cosa que te quiero decir'.