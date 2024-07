Por Alejandro Burrueco Marín |

Los problemas intestinales y el hambre siempre han sido protagonistas de 'Supervivientes', siendo una de las partes más duras de la experiencia. No obstante, en la actual edición, Supervivientes All Stars, al tratarse de concursantes considerados como "leyendas" su dotación de comida es aun más reducida si cabía, ya que gran parte de la comida la tienen que conseguir por sus propios medios pescando. El problema ya se ha extendido entre todos los concursantes tras dos semanas de concurso.

Olga Moreno no puede parar de ir al baño en 'Supervivientes All Stars'

. "¿Alguien quiere mi caldo?", preguntaba Marta Peñate a sus compañeros descubriendo lo mal que les había sentado. "", decía Olga Moreno al terminar de hacer sus necesidades,

Marta Peñate aprovechaba para bromear con el tema: "¿Tú sabes ahora la de colaboraciones de pañales que te van a salir?". "Como decía esta mujer, ¿quién era? Se me va la vida por el culo", homenajeaba Mencía a María Jesús Ruiz y su mítica frase "se me va la salud por el ano". Sandra Barneda preguntó a Peñate la receta "para no hacerla", aunque Lola Mencía no creía que el motivo hubiese sido el caldo: "Llevaba pescaditos, agua del mar salada...".

Alejandro Nieto se suma a la indigestión

El problema no solo ha afectado a las chicas, sino también a los chicos, como Alejandro Nieto: "Al principio me reía mucho porque empezaron las chicas, pero ahora estoy yo que me he levantado como seis veces por la noche para ir al baño, ya me estoy asustando porque no sé qué estoy soltando porque no comemos". Peñate seguía con sus bromas señalando "el cuerpecito que se le está quedando" a Nieto y añadía que "hay algunos que lo hacen en el mar".