'Supervivientes All Stars' alcanzó su segunda gala la noche del jueves 27 de junio, con Jorge Javier Vázquez de nuevo al frente y con Olga Moreno y Adara Molinero en manos de la audiencia tras la salvación de Jorge Pérez en la cita del martes. Un duelo que se fue ajustando a medida que avanzó la cita, en medio de un nuevo bajón de Molinero, y que concluyó con la expulsión definitiva de la madrileña.

Jorge, Olga, Adara y Bosco antes de la expulsión de la madrileña de 'Supervivientes All Stars'

El programa arrancó con los porcentajes situados en un 49,9% y un 50,1%, cifras que se fueron acercando hasta. "No sé qué va a pasar, lo siento muchísimo por las personas que quieren que me quedara.", declaró Molinero, quien ya había pedido ayuda para dejar el reality cuando Jorge Javier Vázquez conectó con ella para saber cómo se encontraba tras su evacuación por una fuerte alergia.

"Me ha dejado impactada, no esperaba esa igualdad", confesaba Moreno, quien defendió de su compañera que "lo está intentando, no sabéis cuanto". A continuación, ambas eligieron a sus defensores, Jorge Pérez y Bosco Blach, para lanzar sus alegatos. "Le he dicho que por favor su alegato no sea a mi favor. Necesito irme", confesó Molinero al segundo. Jorge tomó entonces la palabra: "Creo que se tiene que quedar Olga, porque tiene mucho que demostrar. En su edición demostró ser una grandísima superviviente". "Es una gran compañera que siempre se preocupa por todos y creo que merece quedarse", concluyó el concursante.

"No era mi momento"

Por su parte, Bosco se mostró algo menos entusiasta en su alegato, por la petición de Molinero: "Creo que Adara se debería que quedar, porque no he conocido a alguien tan guerrera y que dé tanto en un reality. Aparte, me quedaría bastante solo si se va". "Quería que se lo pensase, pero si alguien no quiere estar aquí, no debería estar aquí. Me da mucha pena decirlo, pero la salud es lo primero y no puedo ir en contra de la voluntad de Adara", reconoció el concursante, momento en el que Vázquez señaló la posibilidad de que la petición de la madrileña jugara en su contra. "Confío en mis Adaristas, porque me quieren y me quieren bien", reconoció la aludida, optimista.

Un 48,91% y un 51,09% fueron las cifras definitivas que mostró el programa antes de anunciar a la salvada, momento Molinero confesó sentirse "culpable, derrotada": "O dicen el nombre de Olga o me da un infarto en directo". Finalmente, el deseo de la madrileña se vio cumplido y rompió a llorar aliviada al escuchar el nombre de su compañera. "Muchas gracias, de verdad. Necesito estar con mi familia. No era mi momento. Tenía mi edición muy reciente, lo di todo, sufrí mucho", valoró Molinero, quien recalcó que "lo he intentado, no he podido y no pasa nada", antes de recibir cariñosas palabras de Laura Madrueño y abandonar la palapa.