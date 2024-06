Kiko Jiménez, al ver a Sofía Suescun y Logan en 'Supervivientes All Stars': "Me gusta que hagan equipo"

Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' sumó su segunda gala semanal la noche del 27 de junio, en la que el programa abordó la buena relación entre Sofía Suescun y Logan Sampedro ante el novio de la navarra, Kiko Jiménez. No obstante, lejos de "estar mal" como vaticinó Jorge Javier Vázquez, el andaluz se mostró tranquilo e incluso optimista por el equipo que ambos concursantes habían formado en condiciones tan complicadas.

Kiko Jiménez discute con la defensora de Olga Moreno por Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars'

La pareja de concursantes se convirtió en "la comidilla" entre sus compañeros por el hecho de juntarse en el mismo turno para cuidar el fuego por la noche, momento que. Asimismo, al ver a Logan molesto por las picaduras de los mosquitos,con toda naturalidad. Ya con la luz del día, ambos se mostraban muy cercanos mientras Logan ataba un saco para pescar al pantalón de la navarra, a lo que

"Igual cojo más que tú, no te vengas arriba. No me infravalores", soltaba Sofía, con humor, recibiendo un "nunca" por parte del asturiano. "Yo a ti tampoco", añadía la navarra, en unas imágenes que su novio pudo ver en plató. "Me gusta mucho verlos así, fíjate, haciendo equipo. A la vista está que se llevan de lujo y siempre y cuando sea un apoyo para Sofía, yo encantado", declaró Jiménez, quien cuestionó el porqué "de repente hay como una tensión en el ambiente". "¿Qué pasa, que un chico y una chica no pueden ser amigos?", planteó el andaluz.

"Estás un poquito reventada"

Vázquez se dirigió entonces a Marian, defensora de Olga Moreno, quien aseguró que "yo ahí no veo nada", antes de matizar sus palabras. "Ahí lo que veo yo es la estrategia de siempre, por parte de Sofía. Siempre hace lo mismo, tontear y esas cosas", lanzó la defensora. "Me parece muy feo que una mujer diga de otra mujer que, por el simple hecho de tener una buena relación con un compañero, digas que solo se dedica a hacer eso", replicó Jiménez, mientras Marian trataba de interrumpirle señalando que "no tiene nada que ver, eso está muy visto. Estoy hablando de estrategia".

Asimismo, el andaluz aprovechó la crítica de Marian para hacer referencia al duelo de recompensa entre Sofía y Olga, en el que la navarra había vencido en medio de las continuas quejas de la sevillana: "Hay que tener buen perder y no decir que la organización la ha puesto con Sofía y le saca diez kilos, cuando le saca tres. Que estás un poquito reventada desde que le ha ganado la prueba". "Y me alegro de ver a Sofía fuerte física y mentalmente, que no la he visto ni quejarse ni llorar, me alegro un montón de que esté con un compañero con el que esté así, de lujo", añadió Jiménez.