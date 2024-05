Así ha sido el segundo ensayo de Megara (San Marino) en Eurovisión 2024

En el Festival de Eurovisión 2023, Blanca Paloma tuvo que pelear mucho por conseguir un plano cenital en condiciones en Liverpool, pero en el escenario de Eurovisión 2024, este tipo de tiros de cámara parecen estar a la orden del día, tal y como demuestra el arranque de la puesta en escena de Megara, representantes de San Marino en el certamen que se celebra en Malmö, Suecia.

"¡Ops! Una niña valiente despertó en Megaraland. ¿Pero es ella nuestra Kenzy?", escribía el director escénico en sus redes sociales, reaccionando así al avance del segundo ensayo de Megara. En el vídeo observamos cómo se han utilizado unas sobreimpresiones de color rosa para dar la sensación de que la conexión se corta.

