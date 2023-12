'Nada del otro mundo' llegó a la televisión en la noche del viernes 8 de diciembre. El estreno del programa significó el regreso de Pedro Ruiz a TVE tras casi 20 años después del final 'La noche abierta' en La 2. El espacio contó con entrevistas, sketches pregrabados y música en directo.

, de Hombres G, que fue la sorpresa de Ruiz a los espectadores. Además, el debut de 'Nada del otro mundo'

La expectación de los televidentes estaba presente y se hizo notar en X, antiguo Twitter, donde muchos se pronunciaron acerca del nuevo formato de La 1 y de volver a ver a Pedro Ruiz en sus pantallas. A pesar de cierta división de opiniones, el veredicto fue mayoritariamente positivo. "Hacía mucha falta la vuelta de Pedro Ruiz a la televisión" o "Ha tenido que volver Pedro Ruiz para refrescar la televisión", son algunos de los comentarios.

#NadaDelOtroMundo me parece uno de los mejores y más amenos programas que recuerdo de hace bastantes años, me ha sorprendido un joven y fresco @ElPedroRuiz que parece que no pasan los años por él, su ingenio y profesionalidad no.

Ojalá muchos programas más.