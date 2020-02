Eurovisión 2020: Ulrikke Brandstorp será la representante de Noruega con "Attention"

Noruega ya tiene representante para el Festival de Eurovisión 2020. La cantante Ulrikke Brandstorp se proclamó ganadora del Melodi Grand Prix este sábado 15 de febrero y será la voz del país escandinavo en la cita de Rotterdam del próximo mes de mayo. Tras vencer en la clásica preselección noruega, Brandstorp tratará de conquistar a toda Europa con su tema "Attention", una balada épica compuesta por ella misma, Christian Ingebrigtsen y Kjetil Mørland, representante del mismo país en la edición de 2015.

Ulrikke Brandstorp, representante de Noruega en Eurovisión 2020

Haciendo gala de su impresionante chorro de voz y con un espectáculo a la altura, pirotecnia incluida, Brandstorp recibió el favor de los espectadores en la conocida como "Final de oro". La ganadora se llevó 200.345 votos, quedando por delante de Kristin Husøy, que con su "Pray for Me" recabó 194.667. En la antesala de la final habían sido eliminadas Liza Vassilieva, con "I Am Gay"; y Raylee, una de las favoritas con su tema "Wild".

La gala se vio accidentada por un problema en la votación. Era la primera vez que los noruegos votaban únicamente a través de la web y, después de la primera ronda de votación, los presentadores anunciaron que el nuevo sistema online se había colapsado ante la cantidad de votos recibidos. Finalmente, un jurado tuvo que determinar quiénes eran los cuatro finalistas.

Relevo a Keiino

Ulrikke Brandstorp llegó en 2019 a la final de 'Stjernekamp', famoso programa de canto en la televisión noruega. Con una exitosa trayectoria en su país, ahora tendrá la difícil tarea de igualar lo conseguido por Keiino el año pasado en Tel Aviv. El grupo formado por Fred Buljo, Alexandra Rotan y Tom Hugo alcanzó un meritorio sexto puesto con la canción "Spirit in the Sky", que resultó ser la más votada por el público.