Eurovisión 2020: Destiny Chukunyere será la representante de Malta en Rotterdam

Cada vez falta menos para Eurovisión 2020 y los países que aspiran a participar en su gran final ya van anunciando sus representantes, como es el caso de Malta, que ha elegido a Destiny Chukunyere, la ganadora de Eurovisión Junior 2015, con la canción "Save The Hero". La joven cantante tendrá que competir en la primera semifinal del concurso para conseguir una plaza en la competición musical.

Destiny Chukunyere será la representante de Malta en Eurovisión 2020

La preselección del país mediterráneo se ha llevado a cabo en el talent X Factor, en el que Chuyunkere se ha hecho con la victoria tras su impecable trayectoria en el concurso, en el que tuvo como mentora a Ira Losco, representante de Malta en Eurovisión en 2002 y en 2016. La decisión final ha recaído en el público, que ha elegido a la ganadora de Eurovisión Junior 2015 frente a los otros tres finalistas: Justine Shorfid, F.A.I.T.H., y Kyle Cutaja.

Por segundo año consecutivo, Malta escoge a su representante para Eurovisión en la final de Factor X. El año pasado, la ganadora, que consiguió su plaza en la gran final, fue la cantante Michela Pace con el tema "Chamaleon". Michela quedó en el puesto 14º con 107 puntos de un total de 26 países que participaron en el festival celebrado en Tel Aviv, en el que el holandés Duncan Laurence se hizo con la victoria.

Veterana en el concurso

Destiny Chukunyere tiene solo 17 años, por lo que será una de las benjaminas del festival este año. La joven comenzó a interesarse por el mundo de la música desde que era muy pequeña y ha participado en varios concursos musicales, como en 'Britain's Got Talent' en 2017, donde quedó en sexto puesto. Conoce muy bien el mundo de Eurovisión, ya que representó a Malta en Eurovisión Junior 2015 con "Not My Soul", un tema con el que se hizo con la victoria.