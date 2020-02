Eurovisión 2020: The Roop representará a Lituania en Rotterdam con "On Fire"

Las próximas semanas son decisivas para Eurovisión 2020, pues están repletas de fechas en las que se irá conformando el panel de representantes de los diferentes países que participan, así como las canciones que interpretarán. Entre estas citas marcadas en la agenda se encuentra la de Lituania, país que ya ha elegido a su representante.

The Roop, representantes de Lituania en Eurovisión 2020

The Roop ha ganado la final nacional de 'Pabandom is naujo! 2020', donde se decide quién será el representante del país. De este modo, el grupo defenderá la bandera lituana con el tema "On Fire", buscando llevarse la victoria para su país con una pegadiza canción indie pop y, especialmente, con una llamativa coreografía que atrae la atención de todos los espectadores.

El grupo lituano ha cautivado tanto al público como al jurado en la final nacional, ganándose la primera posición de ambos. Sin embargo, no es la primera vez que participan en la preselección eurovisiva, dado que ya lo intentaron en 2018. En esa ocasión quedaron terceros y fue Ieva Zasimauskait quien ganó, adquiriendo su plaza para el Festival con "When We're Old".

La trayectoria de Lituania en Eurovisión

La participación de Lituania en Eurovisión comenzó en 1994, pero pasado ese año decidieron no volver hasta 1999. Desde entonces y hasta la actualidad, tan solo en dos ocasiones han vuelto a cesar su participación. Solo dos veces se han encontrado en el top 10, siendo en 2006 su mejor posición, cuando LT United logró la sexta plaza.