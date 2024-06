El regreso de 'Factor X' no da la nota en Telecinco al entonar un 6,4% de media y no llegar al medio millón

Por Redacción |

Pese a los múltiples intentos, parece que 'Factor X' no acaba de cuajar en España por el motivo que sea. Se estrenó en 2007 en nuestro país tras haberse convertido en un éxito en muchos lugares. Entonces, funcionó bien en Cuatro con una media de 1.636.000 espectadores en la primera edición un 11,3% de cuota de pantalla. Sin embargo, la segunda edición emitida en 2008 ya cayó en picado a los 763.000 espectadores y una media del 5,7% de share, por lo que la cadena decidió no continuar adelante.

Audiencias medias de las ediciones de 'Factor X (2024) Nº Gala Fecha Cadena Espectadores Share 1 2007 Cuatro 1.636.000 11,3% 2 2008 Cuatro 736.000 5,7% 3 2018 Telecinco 1.585.000 13% 4 2024 Telecinco 461.000 6,4%

Los datos de la edición de 2024

Fue 10 años después cuando Mediaset quiso darle otra oportunidad y esta vez en su ventana principal: Telecinco. Con un equipo totalmente renovado, la edición de 2018 tampoco cumplió los objetivos esperados al firmar un 13% de media y 1.585.000 espectadores, por lo que no renovó (al menos en su momento). Ahora, en 2024,. Pero otra vez, no solo no cumple las expectativas, sino que se desploma como la edición menos vista, por debajo del medio millón de espectadores.

La cuarta edición de 'Factor X', se conforma con una media del 6,4% de cuota de pantalla y 461.000 espectadores. Su gala de estreno firmó un 8,3% y 669.000 personas ante el televisor y, pese a ser un dato bastante bajo para ser la gran apuesta, fue el máximo (con diferencia) de la temporada, pues luego ya se fue desplomando cada vez más.

Con la semifinal, emitida el 3 de junio, es cuando tocó fondo al apuntar el mínimo de la temporada. Se quedó en 349.000 espectadores y un flojo 5% de cuota de pantalla a las puertas de la final. En su cierre la semana siguiente solo consigue subir 50.000 espectadores y medio punto de share para ver quién gana la edición.

Audiencias de 'Factor X (2024), en Telecinco Nº Gala Fecha Espectadores Share 1 17/04/2024 669.000 8,3% 2 23/04/2024 541.000 7,7% 3 30/04/2024 502.000 6,6% 4 06/05/2024 443.000 6,6% 5 13/05/2024 465.000 6,9% 6 20/05/2024 383.000 5,7% 7 27/05/2024 397.000 5,7% 8 03/06/2024 349.000 5% 9 10/06/2024 399.000 5,5% Media Abril - Junio 461.000 6,4%

La competencia

El cambio de día le ha perjudicado considerablemente a 'Factor X'. Se estrenó un miércoles y quedó en un segundo puesto, por detrás de 'El 1%' en Antena 3, pero por delante del cine de La 1, el de laSexta y 'Callejeros' en Cuatro. Telecinco prefirió mover ficha y pasarlo a los martes, donde ya bajaría a un tercer puesto por detrás de 'Hermanos' en Antena 3 y la oferta de La 1. Igualmente, seguiría por delante de '¿Quién quiere ser millonario?' en laSexta y 'Código 10' en Cuatro.

Pero a partir de su cuarta entrega cambiaría de nuevo su ubicación pasándolo a los lunes donde ya se desplomaría del todo. De hecho, hasta 'Días de cine' en La 2 ha sido más visto que 'Factor X' en Telecinco, por lo que este talent caía a un 6º puesto. Nunca ha podido hacer nada contra 'Hermanos', 'MasterChef' en La 1 o 'El taquillazo' en laSexta, aunque sí que lograba imponerse en alguna ocasión a Cuatro con 'Martínez y hermanos'.