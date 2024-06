Por Joan Centelles Martínez |

La segunda semifinal de 'Factor X' trajo cola para una de sus concursantes. Aye Alfonso, del equipo de Abraham Mateo, acusaba a Vanesa Martín de tener opiniones "destructivas" contra ella. Unas palabras que desataron un enfrentamiento entre la concursante y los miembros del jurado.

Aye Alfonso, concursante de 'Factor X'

La tensión entre la concursante y Vanesa Martín ya se arrastraba del anterior programa, cuando esta última, una valoración que a la concursante no le sentó bien. "Cuando empezamos, pero que a veces la fama te manipula un poco", le empezaba diciendo Vanesa Martín. En esta entrega reconoció que

"Yo respeto todas tus opiniones, Vane", se expresaba Aye Alfonso. "Más o menos", la interrumpía irónica Lali Espósito. "Yo respeto las opiniones constructivas, pero a veces creo que estas opiniones son destructivas", continuaba la concursante. "Cuando tengas 41 verás en positivo lo que te estoy diciendo", le contestaba Vanesa Martín. Lali Espósito se daba también por aludida y valoraba las palabras acusatorias de la concursante: "Me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas (...) Viniste a un talent show que se trata de gente que canta y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión. Si eso te molesta, no era el lugar para que te presentaras".

"Lo que dijo Vane es que 'no soy una artista, que no merezco el factor X y que está limpiando el pescado sucio'", expresaba la concursante. "¿Qué hablas Aye? ¿Qué hablas?", le contestaba enfadada Vanesa Martín. "Aye, estás tan fuera de onda (...) La realidad está en la calle y no se puede ir con esa soberbia por la vida", le recriminaba la del jurado. "Sólo me estoy defendiendo", se excusaba la concursante.

Abraham Mateo intentó mediar

"No sé por qué decís que no veis humildad en ella", empezaba diciendo Abraham Mateo con el fin de mediar en el conflicto. "Porque no la tiene", lo interrumpía tajante Vanesa Martín. "Yo me he dado cuenta que de que lo que le pasa a ella no es una falta de humildad, es que tiene una seguridad apisonadora", continuaba diciendo el cantante, una opinión que no compartieron sus compañeras del jurado.