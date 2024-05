Telecinco toma medidas con 'Factor X' ante su baja audiencia y adelanta su final

Por Mario de Hipólito de Sande |

El esperado regreso de 'Factor X' a Telecinco no está cumpliendo con las expectativas de audiencia. Su primera emisión, el miércoles 17 de abril, registró cifras decepcionantes al no superar el 8% de cuota de pantalla. Este bajo rendimiento provocó el traslado de su día de emisión al martes. Sin embargo, esta estrategia tampoco resultó efectiva, ya que las audiencias siguieron sin responder como se esperaba. Tras tres emisiones consecutivas sin obtener los datos esperados, la cadena decidió realizar un nuevo cambio y el programa fue movido nuevamente, esta vez al lunes.

Vanesa Martín y Willy Barcenas, jurado de 'Factor X'

Telecinco ha decidido reorganizar su calendario en respuesta a ello. El programa presentado por Ion Aramendi verá una reducción en su emisión, según informa Yotele.. Este recorte es significativo, ya que implica descartar la mitad del contenido previsto., previsiblemente.

En esta edición, se implementó un cambio con respecto a las anteriores, se eliminó la separación por edades y grupos entre los concursantes, permitiendo que todos compitieran entre sí. A pesar de esta innovación, lamentablemente, no ha resultado exitosa, ya que las audiencias del programa han experimentado un declive constante. Este descenso en la audiencia ha sido tan marcado que ha obligado a adelantar el final del programa producido por Fremantle.

Marina Ruiz en 'Factor X'

Una de las sorpresas de esta edición ha sido la participación de la que fue tronista en 'Mujeres y hombres y viceversa', Marina Ruiz. La cordobesa se subió al escenario para sorprender al jurado, compuesto por Lali Espósito, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Vanesa Martín, con su actuación musical. A pesar de su esfuerzo, la influencer no logró convencer a ninguno de los jueces, quienes no le dieron el visto bueno. "A Rosalía también le dijeron que no y mira dónde está ahora, así que quedaros con mi cara", dijo Ruiz antes de abandonar el plató.