El fallido primer proyecto de Boris Izaguirre en España: "Totalmente diferente a 'Crónicas'"

Boris Izaguirre fue uno de los invitados de la noche en 'Las tres puertas' de María Casado. El venezolano aprovechó su paso por el programa para repasar su recorrido televisivo con la presentadora justo en el momento en el que se cumplían treinta años de su llegada a España, además de mostrarnos una faceta que no conocíamos del escritor.

Boris Izaguirre, entrevistado por María Casado en 'Las tres puertas'

Izaguirre, que ejercía como guionista de éxito en series de su país, viajó a España para adaptar una teleserie sobre "una novela costumbrista gallega" que nunca vio la luz, llamada "La casa de la parra": "Escribí la serie, no pude empujarlo más", decía el exconcursante de 'MasterChef Celebrity', señalando que aquella serie fue algo "totalmente diferente a 'Crónicas'".

A su llegada a nuestro país, el escritor se apoyó en Lucía Bosé, a quien admiró desde el principio. Aunque primero conoció a su hijo Miguel Bosé y este le presentó a la italiana: "Lucía era ese siguiente paso que querías en la vida. Para mí, fue un gran privilegio que nos hiciéramos amigos, que nos quisiéramos tanto".

Su vida privada, siempre al margen

El escritor llegó en 1992 a España, año en el que conoció a su actual marido Rubén. El presentador siempre ha querido mantenerle lejos del foco de atención: "Fue lo primero que me pidió. Y lo he respetado". Por otro lado, asegura que se siente profundamente afortunado de haber podido encontrar el amor a pesar de lo ocurrido: "Dejé atrás un país, una vida, un pasado, incluso una familia, y encontré el amor. Eso me parece un gesto heroico. Es lo que el Quijote no pudo conseguir", decía Izaguirre.