Boris Izaguirre cuenta a Broncano que Isabel Pantoja y Agustín llamaban "Machu Picchu" a Chabelita

Boris Izaguirre visitó 'La resistencia' el 3 de febrero para poner al día a David Broncano sobre toda la polémica relacionada con Cantora y la guerra familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. El presentador del espacio llegó a decir que la finca de la tonadillera tenía nombre de "un animal de río", por lo que el exconcursante de 'MasterChef Celebrity' le explicó exactamente qué era: "Es un territorio de Cádiz donde vive Isabel Pantoja, pero que era propiedad de su marido Paquirri, padre de Kiko Rivera", definió el guionista. Una vez situados, Izaguirre no paró de hablar sobre todo lo que estaba sacando el DJ sobre su madre en las últimas entrevistas que realizó en Telecinco.

Boris Izaguirre y David Broncano en 'La resistencia'

Uno de los principales asuntos que quiso tratar fue la adopción de IChabelita, cuyo nombre se fue cambiando según iba creciendo, hasta el actual Isa Pantoja. Izaguirre recordó uno de los comentarios que dijo Kiko Rivera en una de sus entrevistas en el canal principal de Mediaset: "A su hermana le vestían a veces con trajes folclóricos y de quechua. Según Kiko, su madre y su tío Agustin empezaron a llamar a la niña Machu Picchu", desveló el periodista. "¡Ay, dios mío!", se llevó la mano a la cara David Broncano al escuchar estas declaraciones. "Por eso me dijeron que viniera. ¡Tienes que enterarte de estas cosas terribles que están pasando en el país!", apuntó el escritor.

Por último, Izaguirre no quiso hacer hincapié en la carrera musical de la prometida de Asraf Beno cuando publicó un videoclip estilo K-Pop y reggaeton siendo "hija de Pantoja": "Creo que ha sido uno de los grandes aportes musicales no reconocidos de este país", declaró Izaguirre. Además, quiso mandar un mensaje a Ia familia Pantoja mirando a cámara: "Ustedes no apoyaron a esa muchacha lo suficiente y eso estuvo muy mal... Kiko, tienes que poner en tu cumpleaños el video de tu hermana y que eso vuelva a trepar por las listas musicales. ¡Y que Isa Pantoja, que la llamáis Machu Picchu, sea un Everest de la nueva música española!, proclamó el escritor a los cuatro vientos.

Kiko Rivera igual que Corinna Larsen

Boris Izaguirre llegó a 'La resistencia' con muchas ganas de comentar todo lo relacionado con la polémica de la familia Pantoja. El colaborador aseguró que lo que estaba haciendo Kiko Rivera era algo "completamente inédito": "Está volviendo mierda la figura de su madre". Comparó los destapes que estaba realizando el DJ de su familia, con las declaraciones que también había hecho Corinna Larsen, "la examiga entrañable" de Juan Carlos I, sobre la familia real: "Nos están haciendo descubrir que tanto en Zarzuela como en Cantora pasan cosas que nosotros no sabemos y ellos nos van desvelando por entregas como son en realidad Pantoja y el Rey Emérito", afirmó el periodista que recalcó mirando al público que era "muy interesante" lo que estaba contando: "Es brutal".