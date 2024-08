Así será el final de 'Pecado original': Una muerte, un novio a la fuga y muchas decisiones

Por Alejandro Burrueco Marín |

Después de más de 170 capítulos 'Pecado original' terminará el próximo viernes 23 de agosto en Antena 3. El cierre de la exitosa serie turca, que ha cosechado una media del 12% de share en su paso por España, llegará justo a tiempo para ceder su espacio a la ampliación de 'Y ahora, Sonsoles', que regresa el lunes 26 de agosto a las 17:00.

Capítulo final de 'Pecado original'

y obligará a sus personajes a tomar las últimas decisiones que podrían cambiar por completo sus desenlaces. De esta manera,, incluyendo cuáles son las historias de amor que sobrevivirán ese final.

En este último capítulo, Çaner sentirá la presión de toda la familia, que no pararán de agobiarle por su boda con Kumru. Parece que todo esto acabará consumiéndolo, puesto que justo el día de la boda desaparecerá, pero no sin antes dejar una nota en la que explicará que no se puede casar. Por si no fuera poco, una muerte aumentará las tensiones de los protagonistas más si cabe, mientras que con un inesperado suceso Yildiz cambiará el destino de todos.

Sobre 'Pecado Original'

Al haber llegado a más de 70 países, 'Pecado Original' ha cosechado más de 200 millones de espectadores por todo el mundo. Algunos ya conocen su final, puesto que la ficción llegó a su fin en Fox Turquía el 5 de julio de 2023. Su directora es Neslihan Yesilyurt, que ya encabezó 'Infiel', otra de las series turcas acogidas por Antena 3 que además se convirtió en la serie más vista de la televisión en 2022. Ambas series cuentan con la producción de Medyapim.