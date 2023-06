Por Diego López |

Esta noticia contiene spoilers

La comunidad de seriéfilos llevaba buscando desde el final de 'Juego de Tronos' una serie sobre la que debatir y compartir teorías sin fin. Parece que la afortunada ha sido 'Silo', de Apple TV+, que este viernes ha cerrado una brillante primera temporada llena de giros, teorías y suficiente distancia sobre los libros en los que está inspirada como para poder debatir sobre su futuro.

El último capítulo de la primera temporada de 'Silo', titulado " Fuera ", comienza justo donde acabó la acción del anterior, con Juliette ( Rebecca Ferguson ) intentando escapar de Bernard ( Tim Robbins ). Juliette ya ha conseguido acceder a parte del contenido del disco duro, y ha visto lasen el que todo es verde y soleado. Se propone hackear el sistema para que el vídeo aparezca en todos los monitores y el resto de residentes del silo puedan verlo.

Finalmente lo consigue brevemente, hasta que Bernard decide apagar todo el sistema para que nadie más pueda seguir viendo nada. También descubre que Juliette está escapando por el conducto de la basura, y la cerca hasta que ella acaba en mecánica, en el nivel más bajo del silo. Allí conversa brevemente con Martha antes de que Bernard y Robert la arresten.

¿Qué le pasó en realidad a George Wilkins?

Una de las teorías que ha motivado casi todas las acciones de Juliette durante esta primera temporada ha sido saber qué le sucedió en realidad a su pareja, George Wilkins, que según sus elucubraciones fue asesinado.

Bernard tampoco soporta el fondo de pantalla de Windows xp en todos los ordenadores

Una vez arrestada, Bernard le propone un trato: decirle la verdad sobre George y no tomar medidas contra nadie de mecánica si acepta reconocer que pidió salir del silo. Así, Bernard lleva a Juliette a la sala de control, donde descubre la potente tecnología que existe tras las cámaras.

Bernard le muestra entonces una grabación del momento de la muerte de George Wilkins. Cuando fue detenido, Wilkins se paró delante de una de las cámaras y en efecto se tiró al vacío para evitar ser interrogado. Juliette conoce por fin la verdad de lo sucedido y, sobre todo, los motivos que le llevaron a hacerlo.

¿Qué hay de verdad fuera del silo?

Juliette se prepara para salir del silo avisando que no va a limpiar la cámara del exterior. Bernard le replica que no tiene ninguna obligación pero todos terminan haciéndolo, aunque al principio digan que no.

Nada más salir del silo, Juliette ve el paisaje idílico que recuerda, pero pronto se da cuenta que es demasiado idéntico al del vídeo, y hasta los pájaros se mueven en la misma dirección y con la misma forma: lo que ella ve es falso. Es entonces cuando se va a la cámara y deja caer el trapo al suelo negándose a limpiarla, provocando la sorpresa del resto de habitantes del silo.

Pese a la sorpresa de Robert, Bernard se muestra convencido de que Juliette está a punto de morir. Sin embargo, tras un rato en el exterior termina por no caer. En ese momento Bernard sale corriendo a una sala de servidores con una llave y el número 18, apagando aparentemente parte de las funcionalidades del casco de Juliette.

Emo-silo engañado

Es entonces cuando Juliette puede ver la realidad de lo que hay fuera: no sólo el paisaje tenebroso de la cámara era real, sino que existen una multitud de silos pegados al suyo con una entrada similar y una cámara pegada a ellos.

¿Por qué Juliette no muere fuera del silo?

La otra pregunta que responde la primera temporada de 'Silo' es saber si la vida es posible fuera del silo. Y la respuesta es que sí. Nos tenemos que remontar a los primeros capítulos, cuando judicial se preocupa por el contrabando de cinta aislante.

Ahora, vemos que Martha se da cuenta de que esa puede ser la causa de las muertes, y lucha contra su agorafobia para explicárselo a una compañera suya de mantenimiento y que pueda sustituirlas. Así pues, es la cinta aislante de buena calidad de Martha la que les protege del exterior o bien en la otra cinta la que les provoca la muerte.

Nunca un trozo de cinta aislante fue tan importante

Algunas preguntas sin respuestas del final de la primera temporada

El final de la primera temporada de 'Silo' responde casi tantas preguntas como abre nuevas, algunas de las que se plantean son las siguientes:

¿Qué va a hacer Bernard a la sala de servidores? En teoría, avisar a otros silos colindantes de la fuga de Juliette.

En teoría, avisar a otros silos colindantes de la fuga de Juliette. ¿Cuánto sabe en realidad Bernard sobre el silo? Tras destruir el disco duro, intenta recuperar los datos cuando Juliette menciona la existencia de una puerta inferior que él parece desconocer.

Tras destruir el disco duro, intenta recuperar los datos cuando Juliette menciona la existencia de una puerta inferior que él parece desconocer. ¿Cuánta comunicación hay realmente entre cada silo, para qué fueron construidos y qué hay en los demás?

Las respuestas comenzarán a llegar el próximo año con el estreno de la segunda temporada, puesto que la serie ya está renovada por una segunda tanda de capítulos.