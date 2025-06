Así ha sido la final de 'Traitors España': Dos ganadores, tres destierros y traiciones hasta el último momento

Por Sergio Navarro | |

Esta noticia contiene spoilers

Las cosas han cambiado mucho en 'Traitors España' desde esa primera entrega en el tren y su llegada. Empezaron 18 jugadores y solo llegaron seis a la final. Bueno, realmente 5, pues la final arrancó descubriendo que Lucía había sido la asesinada por los traidores. Carlos, traidor desde el principio, se había quedado solo en su bando y había chantajeado a Paula para que se uniera a él, por lo que nos plantamos en el último juego con solo cinco concursantes. Ellos dos, Ferrer, Charo y Marhya.

Los cinco se prepararon para el último juego en el que recaudar plata para el premio final. Aunque respecto al total, tienen una sorpresa que veremos a continuación. Tras dividirse entre guías (Charo y Marhya) y exploradores (Carlos, Paula y Ferrer) tenían que ir superando varias pruebas que les permitieran ir abriendo candados. Si abrían los cuatro cofres, ganaban todo el dinero de la prueba. Si además conseguían hacer un puzzle con las piezas que encontraban dentro de ellos, lograrían todo el dinero que han dejado de recaudar en las pruebas anteriores.

Carlos, a punto de ser desterrado en 'Traitors España'

Y objetivo conseguido: tras superar todas las pruebas, el premio ascendió a 50.000. Eso sí, el tiempo del juego les permitió sacar alguna que otra teoría, pues mientras que las dos guías empezaron a sospechar de Carlos, los otros tres se pusieron de acuerdo para desterrar a Marhya, al ser de la que más sospechan.

Arranca la última mesa redonda

Los cinco finalistas llegaron a la mesa redonda sin las cosas claras del todo. Marhya ya suponía que iba a ser la desterrada y además dejó claro que los traidores eran Carlos y Paula. Todos acabaron votando a Marhya (menos ella que votó a Paula) y fue la desterrada. Al igual que acertó el nombre de los traidores a última hora, también acertó con su eliminación.

Tras acusarla durante toda la edición, Charo no daba crédito al descubrir que la recién desterrada era fiel. Además, en esta parte hubo una gran revelación. Ferrer soltó en la mesa redonda que Carlos le había contado que Anuska y Paula eran madre e hija. Quien aún no lo sabía, alucinó al descubrir esta información, pero Paula lo jugó muy bien asegurando que se trataba de un rumor.

A por el segundo destierro

Por parejas, los cuatro se fueron juntando entre ellos para sacar nuevas teorías. Quedaban dos fieles y dos traidores y el juego, a punto de acabar. La conversación más potente fue la de Carlos y Paula tras revelar el bombazo familiar. Pero tras fundirse en un abrazo, tocaba volver a la mesa redonda. Podían votar si acabar el juego o desterrar a otro jugador. Eso sí, el juego solo acaba si todos votan que quieren poner o fin o si solo quedan dos jugadores en la mesa.

Paula, desterrada de 'Traitors España' en el último instante

Sin mucha más introducción a la hora de votar, arrancó Ferrer mostrando su apuesta: Carlos. Luego llegó el momento de Carlos, que votó por Charo. Esta, a su vez, también optó por desterrar a Carlos. Solo quedaba Paula: ¿a quién votaría? Pues como en 'Traitors' hay sorpresas en todo momento, antes de que se la jugaran a ella prefirió quitarse a un traidor de encima y votar también por Carlos. Traición entre traidores. Y él, que lo había sido desde un principio, quedó eliminado en el último momento.

El final del todo... ¿quién gana?

Llegados a este punto, solo quedaban tres jugadores en la mesa redonda. Nadie quería poner fin al juego y todos votaron de nuevo por desterrar. Charo votó a Paula esta vez diciéndole: "No te he tenido en cuenta hasta ahora". Por su parte, Paula votó a Charo dando esta explicación: "Entre Juan y ella, me fío más de Juan". El voto de Ferrer era decisivo. Si votaba a Paula, ganaban los fieles. Si votaba a Charo, quedarían él y una traidora, por lo que Paula ganaba el juego.

Charo y Juan, ganadores de 'Traitors España' en Antena 3

Pero votó a Paula: "Creo que no has sido traidora todo el juego". De este modo, la más joven fue la desterrada en esta ronda final, acabando el juego al solo haber dos participantes en la mesa. Eso sí, aunque los espectadores ya sabíamos que tanto Ferrer como Charo eran fieles, faltaba que lo supiesen entre ellos. Cuando él confirma que es fiel, ella se emociona y le dice que le quiere al verse ganadores. Luego es ella la que confirma que también lo es: "Lo he dicho desde el principio. Soy fiel". Ambos se abrazaron para celebrar que compartirán el premio de 50.000 euros como los grandes ganadores de la edición.