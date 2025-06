'Traitors. El debate': El tira y afloja entre Carlos y Paula por cargarse a Anuska y otros momentazos del 7º

Héctor Alabadí / Sergio Navarro |

La relación entre Carlos y Paula parecía muy fuerte, y más desde que los dos componen el grupo de los traidores, pero rápidamente se ha tambaleado. ¿Y si se la están jugando el uno a la otra? ¿Pueden confiar plenamente? Ambos están dispuestos a ganar estando a las puertas de la final, pero lo que no tienen tan claro es si juntos o por separado. Por ahora, él ha desvelado ya al resto de jugadores que Anuska y Paula son madre e hija, mientras que ella haciendo campaña para desterrara a Marhya.

Paula no quiere que echen a su madre porque la necesita para poder ganar. "Me estás haciendo el lío para que se salve tu madre y luego juntas me la vais a liar", ha llegado a plantearse Carlos. A todo esto se le suma que Marhya también sospecha de Anuska, igual que Lucía... por lo que en la mesa redonda parece claro qué va a ocurrir, sumándose a esta idea también Ferrer.

Todos ellos la proponen para el destierro, aunque Paula prefiere seguir a lo suyo y, aunque no sirva de mucho, proponer a Marhya junto a Charo. Anuska, conforme va leyendo su nombre, no para de decir frases como "qué cagada", "cómo lo siento por vosotros", "qué mal lo estáis haciendo…", pero acaba siendo desterrada y termina el juego para ella. En el nuevo cónclave, los traidores tienen que decantarse por ver a quién asesinan en su última noche.