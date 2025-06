'Traitors. El debate': La seducción de Carlos, la mala estrategia de Popeye y otros momentazos del programa 6

Héctor Alabadí / Sergio Navarro |

Con el sexto programa de 'Traitors España' hemos visto uno de los más espectaculares de la temporada y con un claro protagonista: Popeye. Pero hasta llegar ahí, empezamos por el asesinato. Los traidores optaron por matar a Campeón y las miradas se pusieron sobre Marhya, porque antes de que todos acabaran de llegar al desayuno, ella ya había dejado de contar con él. Carlos aprovechó ese lapsus de la jugadora para insinuar entre el resto que ella era una traidora.

Pero la chicha llegó con el premio de la prueba. Popeye fue el que más plata consiguió y se llevó una suculenta recompensa: ganar un escudo o coger la daga que le daba doble voto en la mesa redonda. Tras dudar y por pura estrategia, cogió el escudo, algo que ya hizo al resto sospechar de lo que tenía planeado. Pero aquí no se quedaba la cosa, pues tendría que entregar la daga a otro jugador. Aunque se la dio a Ferrer estando seguro de que él no le iba a votar, acabó volviéndose en su contra y ocurrió lo que él no esperaba: Popeye fue el desterrado de la noche.

Con solo Carlos como traidor, tenía que elegir a uno de los fieles para seducirlo a su bando. Sin a penas dudarlo, apuntó en el papel el nombre de Paula, quien no dudó en acudir al cónclave y descubrir que Carlos, en quien tanto había confiado, no era tan fiel como ella creía. ¿Aceptará unirse al lado oscuro junto a él?