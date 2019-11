La cita de 'First dates' entre dos comensales que tienen tatuadas las caras de sus ex: "Un poco hardcore"

A Alba, una chica de 22 años que vive en Carmona, le ven como "un bicho raro por mi físico, su aspecto" según ella misma asegura debido a que tiene el pelo azul, piercings, tatuajes... Acudió a 'First Dates' buscando un chico parecido, más concretamente, que estuviera tatuado y que fuera cariñoso. Antes de eso, Carlos Sobera mencionó que ella es estigmatofílica, y matizaron que significa sentir atracción sexual por personas tatuadas y/o con piercings. "Cuando veo a una persona tatuada yo lo que siento es morbo", confesaba Alba.

Alba y Kevin, en 'First Dates'

Por suerte para ella, su cita era Kevin, un chico de 26 años que es tatuador profesional. Se había tatuado el antebrazo él mismo y contaba: "A lo mejor estoy en mi casa aburrido y pienso: ¿qué hago? Pues me tatúo". Como era lógico, encontraron un tema en común que les apasionaba a ambos. Lo que no se imaginaban es que tendrían otro mucho más peculiar.

"El último que me he hecho es un cover (uno por encima de otro para taparlo), porque es que no te lo vas a creer: tenía la cara de mi exnovio tatuada en la pierna", confesaba Alba ante la sorpresa de Kevin que exclamó: "No me jodas, tía". Tocándose el brazo, el chico le contó: "Yo tenía aquí tatuada la cara de mi expareja también y me hice un cover con un montón de calaveras". "¿En serio? Los dos iguales", comentaba la chica, a lo que él respondió: "Cada uno es un poco hardcore dentro de lo que cabe".

No habrá segunda cita romántica

La química que había entre los dos era innegable. Durante la cena lo habían pasado bien y disfrutaron hablando de sus aficiones. En el momento de decidir si querían tener una segunda cita, Kevin tuvo claro que sí, porque le había gustado y quería "ver qué surge". Sin embargo, Alba no parecía pensar lo mismo: "A mí no me gustaría tener una segunda cita coo pareja pero sí como amigos".