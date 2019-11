La Fiscalía pide ocho años de cárcel para "El Yoyas" por violencia machista contra Fayna

Ocho años de cárcel y la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos durante diez, 14 y seis meses de alejamiento, 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad y el pago de 30.000 euros por daños morales más una indemnización. Eso es lo que ha solicitado la Fiscalía para el exconcursante de 'Gran Hermano' Carlos Navarro, más conocido como "El Yoyas", a quien acusa de cinco delitos de malos tratos, uno de amenazas y un séptimo de vejaciones, en ese caso leve, según ha informado la agencia EFE.

Carlos y Fayna acudieron juntos a 'Qué tiempo tan feliz' en 2015

El pasado mes de febrero, Carlos Navarro, famoso tras su paso por 'GH 2', fue procesado por la jueza de Violencia contra la Mujer de Telde (Gran Canaria), Virginia Peña, por violencia machista contra Fayna Bethencourt, su expareja y concursante de la misma edición del reality de Telecinco. Fue ella quien presentó la denuncia en 2018 asegurando que también había maltratado a los dos hijos que tienen en común.

Su última aparición televisiva de la mano fue en 2015, cuando ambos celebraban "15 años de amor" en '¡Qué tiempo tan feliz!' en Telecinco. En enero de 2018, "El Yoyas" recibió la libertad provisional con orden de alejamiento sobre Fayna y sus hijos, tras haber sido detenido por presunto delito de violencia de género. No le habrían impuesto una serie de medidas si no hubiese pruebas. A una persona no se le arresta ni se le pone una orden de alejamiento solo por querer darle unos regalos a sus hijos", dijo Fayna en su momento.

Seis años de violencia

Según la Fiscalía, el inicio de las agresiones "El Yoyas" se remontan a 2013, cuando supuestamente le dio una paliza a Fayna delante de su hijo, de solo tres años. Después la arrastró al dormitorio al grito de: "¿Qué quieres que te rompa, el brazo o una costilla?". En otra ocasión, entre 2013 o 2016, "El Yoyas" agarró a Fayna "por el cuello y la lanzó contra el suelo", apunta la fiscal.

En 2017, la pareja se mudó a Gran Canaria, porque Bethencourt tenía esperanzas de que Navarro cambiara de conducta, pero él, "lejos de modificar su comportamiento, continuó insultando a su esposa, tanto directamente a ella como a través de sus hijos, diciéndoles mediante constantes llamadas de teléfono expresiones como 'la puta de tu madre' o 'qué asco de mujer'", según la fiscal.