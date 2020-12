Fran Rivera denuncia en 'Espejo Público' que está sufriendo una extorsión: "Me mandó fotos subidas de tono"

Fran Rivera, colaborador habitual de 'Espejo público', ha intervenido en el programa para contarle a Susanna Griso que está siendo víctima de una extorsión a través de Instagram y por parte de una persona a la que no conoce de nada y de la cual no sabe su verdadera identidad.

Fran Rivera cuenta en 'Espejo Público' que está siendo víctima de una extorsión

Antes de su intervención en el programa matinal de Antena 3, el torero había colgado un vídeo en su cuenta explicando lo que estaba sucediéndole, pero que ha tenido que borrarlo porque se lo ha pedido la policía. Rivera ha dicho que él le respondió a los primeros mensajes de esta persona, que se hace pasar por una mujer, porque le mandaba "buenos deseos".

Pero llegó un momento en el que esa persona comenzó a mandarle "fotos subidas de tono" y, en es ese momento, el empresario le pidió que parase de hacerlo e intentó cortar la conversación. "Cuando yo le pido por favor que no me mande ese tipo de fotos se enfada muchísimo, empieza a insultarme, me amenaza y me dice que me voy a enterar y que me va a arruinar la vida", ha confesado Rivera.

Una posible explicación

"Las fotografías que recibo, a mi juicio, están trucadas: el cuerpo pertenece a una persona y la cabeza a otra", ha explicado el torero, que se le mostró el contenido de la conversación a su mujer, Lourdes Montes. Rivera piensa que su Instagram no está hackeado, por lo que considera que la conversación con la que esa persona quería chantajearle está hecha con pequeños trozos de otras charlas que el torero cree que ha mantenido con varios perfiles de Instagram, probablemente detrás de los cuales estaría la misma persona.