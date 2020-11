Fran Rivera reitera su apoyo a Kiko Rivera y asegura que hay mucho más por descubrir

El enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha alcanzado tales proporciones que, pese a ser un tema recurrente en los diferentes programas de Telecinco, Antena 3 también se ha hecho eco de lo que está ocurriendo en relación a Cantora y la herencia de Paquirri. Aprovechando que Fran Rivera es colaborador de 'Espejo público', Susanna Griso se ha interesado por su opinión al respecto.

Fran Rivera se posiciona con Kiko Rivera en 'Espejo público'

"Es un tema complicado, se mezcla que es mi familia, mi padre, la lucha de mi madre...", aseguraba el torero. "Todo lo que contó Kiko yo lo sabía, pero he guardado silencio por él. Yo no creía que debía ser la persona que le contara todo lo que se ha enterado a no ser que me preguntara". Rivera, que lleva años batallando con Pantoja por la herencia de su padre, ha asegurado que "hay mucho más", pero que no sabe si es el momento de desvelarlo.

Aunque gran parte de los secretos guardados por la tonadillera han salido a la luz, el hijo de Carmen Ordóñez asegura que todavía queda mucho por descubrir. "Se debería de saber la verdad tarde o temprano. Hay mucha gente que dan vergüenza moral, gente que debería meterse en un agujero y no salir en su vida", criticaba con dureza, señalando que no solo Isabel Pantoja está involucrada, sino que hay más gente a la que salpica este caso.

¿A qué se refiere con que "hay mucho más"?

Fran Rivera no ha querido profundizar en sus palabras, dejando en el aire ciertos aspectos como el que "hay mucho más". La presentadora le ha preguntado sobre esto, por si se refería no solo a los objetos pertenecientes a su padre, sino a una herencia que le hubiera permitido iniciarse en el toreo con más fuerza. Sin embargo, el torero no se encontraba preparado para hablar al respecto: "Tengo que meditarlo, que verlo... No sé incluso si quiero hacerlo".