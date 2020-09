Fran Rivera estrena sección en 'Espejo público' defendiéndose de las críticas: "La gente me quiere matar"

Las novedades aportadas a 'Espejo público' de cara a su nueva temporada no han venido exentas de polémica. El programa liderado por Susanna Griso cuenta con el polémico Fran Rivera entre sus filas de comentaristas, pero, a partir del 2 de septiembre, tiene una sección para él en donde entrevista a diferentes figuras del panorama español para conocer su opinión sobre los temas de actualidad.

La presentadora acogía al torero en plató el día del estreno de "Rivera y amigos" haciendo referencia a las numerosas críticas que habían recibido en redes sociales: "Una de las críticas que te hacían es que tuvieras una sección de entrevistas cuando no eres periodista, pero no son entrevistas, son charlas con amigos", justificaba la catalana, que incidía en la amplia agenda que tiene Rivera. "Te acusaban de intrusismo".

Fran Rivera presenta sección en 'Espejo público'

"La gente me quiere. Bueno, me quieren matar y otros me quieren de verdad", expresaba a modo de broma Fran Rivera. "Que hablen, aunque sea mal". Griso, por su parte, le aclaraba que había sido "trending topic más por los que no te quieren que por los que sí". Por otro lado, Pilar Vidal, una de las periodistas sentadas en el set del programa, defendía al colaborador: "Yo no lo veo como intrusismo y soy periodista".

Una vez finalizada la sección, Rivera señalaba que "es una chulada esto de preguntar y callarte", asegurando que le estaba cogiendo el gusto. Susanna Griso alababa el trabajo que había realizado, mientras que Vidal le comentaba que le había faltado hablar de amor. "Yo ante todo soy amigo y no soy periodista y ponerle en un aprieto para algo que no va a estar a gusto...", se excusaba. "Yo no voy a ser la figura inquisidora".

Ágatha Ruiz de la Prada inaugura la sección

Ágatha Ruiz de la Prada ha sido la primera persona que ha protagonizado estas charlas, como han decidido llamarlas en 'Espejo público'. El torero marchaba a su taller, donde primero se encontraba con Cosima Ramírez. Una vez sentados junto a los diferentes telares de la diseñadora, Fran Rivera ha hablado con ella sobre el confinamiento y cómo ve la situación actual por la pandemia del coronavirus: "Vino un vidente y me dijo que yo viviría más de 90 años, entonces he tenido una cierta creencia en la inmunidad", aseguraba.

"Me tuve que hacer el PCR para ir a Austria y había soldados. Tuvimos que prometer que íbamos a hacer una cuarentena, pero nadie llevaba la mascarilla. También estuve en Francia y nadie la llevaba. Yo no sé cómo en España nos portamos tan bien y estamos tan mal", reflexionaba. En cuanto a la gestión del Gobierno, aseguraba que si ella pudiera dar una solución sería colocar a Pablo Isla, CEO de Inditex, al frente. La diseñadora aseguraba que el PP estaba encantado de no tener que enfrentarse a este problema, comentando que Pedro Sánchez "no se merece esta cabronada".