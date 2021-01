'The Bold Type', renovada por una quinta y última temporada

Los fans de Jane, Kat y Sutton están de enhorabuena: Freeform ha anunciado la renovación de 'The Bold Type' por una quinta temporada. Sin embargo, no todos son buenas noticias ya que la cadena también ha informado que la ficción protagonizada por Katie Stevens, Aisha Dee y Meghann Fahy se despedirá definitivamente.

Aisha Dee, Meghann Fahy y Katie Stevens, protagonistas de 'The Bold Type'

Además, la temporada final, que si nada lo impide se emitirá en Estados Unidos este mismo año, estará compuesta por tan sólo seis episodios, lo que supone una reducción significativa respecto a sus anteriores temporadas, que nunca han bajado de diez episodios. No obstante, cabe recordar que la cuarta temporada, que tuvo dieciséis episodios, se dividió en dos tandas diferentes, una de diez y otra de seis episodios.

La serie, que gira en torno de un grupo de chicas jóvenes que trabajan en una revista de tendencias similar a Cosmopolitan, es uno de los emblemas de la cadena de cable propiedad de Disney, pero el trasvase al streaming de su público objetivo ha acabado reflejándose en sus audiencias, que han ido bajando año tras año.

Inicio de una nueva etapa

La renovación de 'The Bold Type' es una de las primeras decisiones tomadas por la nueva presidenta de Freeform, Tara Duncan, que reemplazó a Tom Ascheim a mediados del año pasado. "'The Bold Type' es una serie que define la marca de Freeform. Ha sido refrescante, identificable y divertido ver a Kat, Jane y Sutton apoyarse en su amistad para afrontar las complejidades de la vida moderna", afirma Duncan. "Es una de mis series favoritas, y estoy orgullosa de que le demos a la serie la despedida que Wendy, su increíble reparto y equipo, y sus queridos fans se merecen".

'The Bold Type' forma parte de la menguante lista de originales de ficción de Freeform, que actualmente incluye series como 'Grown-ish', 'Good Trouble', 'Everything's Gonna Be Okay' y'Motherland: Fort Salem', a la que próximamente se unirá 'Cruel Summer', un nuevo thriller psicológico protagonizado por Olivia Holt y Chiara Aurelia.