Gabriel Guevara ("Culpa mía"), en libertad tras una detención por una "orden irregular"

Por Beatriz Prieto |

Un día después de que se diera a conocer la detención de Gabriel Guevara, protagonista de "Culpa mía", en Venecia, 'Así es la vida' contó con la intervención de su abogado, Pedro Fernández. El letrado no solo confirmó que hacía solo dos horas que el actor había sido puesto en libertad, sino que también aclaró que todo habría sido a causa de un error, dado que la situación ya se había resuelto en España tiempo atrás.

Sandra Barneda entrevista al abogado de Gabriel Guervara en 'Así es la vida'

, aclaró Fernández, nada más intervenir por videollamada en el programa de Telecinco. A continuación, el letrado aclaró que "no ha habido ninguna acusación, no está acusado de nada". "Ha sido una retención por una orden, entendemos absolutamente irregular, por", añadió Fernández.

El abogado señaló la posibilidad de que "esa orden quedó ahí y, por lo que fuera, porque este chico ha viajado por todo el mundo y no ha pasado nada, saltó". "No sé exactamente lo que ocurrió. Lo que sí sé es que, al tener la orden la policía, hizo lo que tenía que hacer hasta que el juez lo vio esta mañana y, evidentemente, como no podía ser de otra manera, lo mandó para su casa", declaró Fernández.

"Nadie tiene la culpa"

A raíz de lo ocurrido, Sandra Barneda quiso saber entonces cómo se encontraba Guevara. "Pues imagínate, después del susto pues está fastidiado y cansado", confesó el abogado, quien hizo referencia al comunicado emitido por la madre del actor, Marlene Mourreau, en el que se recogía la misma información. Asimismo, Fernández criticó las "tonterías" que se habían llegado a decir a raíz de la retención de Guevara y manifestó su esperanza en que no repercutiera en la carrera del intérprete: "Ha sido una situación mala en la que nadie tiene la culpa".