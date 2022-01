Nia gana la gala 8 de 'Tu cara me suena 9' y Los Morancos quedan en un segundo puesto

Después de conocer hace casi un mes el listado de imitaciones para la gala 8 de 'Tu cara me suena', entre el 'Concierto de Año' nuevo y el refrito de 'Calentando motores' no hemos disfrutado de las actuaciones hasta la noche del 14 de enero, que dieron por ganadora a Nia Correia con su espectacular actuación imitando a Jennifer Hudson con "One night only".

Nia, con su premio, en 'Tu cara me suena 9'

El jurado se puso en pie al acabar el tema, menos Lolita Flores, que estaba muy emocionada: "Tenía muchísimas ganas de que me pasara contigo lo que me ha pasado hoy, no poderme levantar de la silla. Por fin he visto a la Nia que he querido ver, con fuerza, poniéndole alma, transmitiéndome... chapó. Viva tu raza, viva tu tierra y viva tú. Acto seguido, Chenoa desvelaba que para ella iba a ser su 12.

Y así fue, pero no fue la única, pues los cuatro miembros del jurado le pusieron un 12. Tal y como se merecía, el público también le otorgó esa cantidad, por lo que se convirtió en la ganadora de la noche. Eso sí, merecen mención especial Los Morancos, pues con su imitación de Diego El Cigala con "Lágrimas negras" se quedaron los segundos en la clasificación de la noche.

Dona el premio a la prevención de suicidios

Antes de decir a quién donaba los 3.000 euros, pidió un poco de atención para lo que iba a decir. "En 2020 la primera causa de muerte en España es el suicidio, sobre todo en jóvenes, creo que a la salud mental la gente no le presta atención y es algo importante de lo que tenemos que ser conscientes. Esto va para La Barandilla, la única asociación que existe", asegura la artista lamentando que no haya más. Antes de actuar de nuevo, quiso hacer también mención a Stop Suicidios, "que ayudan a la prevención".