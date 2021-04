Han pasado casi 20 años desde que se estrenase 'Operación Triunfo' en Televisión Española y todavía seguimos comentando aquella primera y mítica edición. Si hace unos días era Chenoa la que relataba cómo vivió su ruptura con David Bisbal, ahora es Geno Machado la que explica la verdad sobre su comentado giro en el Festival de Eurovisión, cuando acompañó a Rosa López como corista y bailarina el 2 de mayo de 2002 en Tallín (Estonia). Junto a David Bustamante, Bisbal, Chenoa y Gisela realizó una coreografía que no ejecutó a la perfección, siendo captada por las cámaras mientras se equivocaba en uno de los giros.

Geno Machado y Rosa López en Eurovisión 2002

Cansada de ser carne de meme, la que fuese integrante de Fórmula Abierta estalla en redes sociales al ver un tuit sobre las clases particulares que Poty le dio para preparar la coreografía de "Europe's living a celebration", tal y como muestra un vídeo adjunto. "Pues sí, ¿y sabes por qué? Porque tuve y tengo dislexia", responde la canaria, que fue concursante de 'OT 1' y 'OT 2011'. "Con dos cojones y mucho trabajo las cosas se consiguen. Hoy en día ya lo domino y lo tengo bastante superado. Gracias Poty y mis compis por la ayuda", añade la artista. "Y, por supuesto, a los fans de Eurovision y el bullying que me habéis hecho durante 20 años. No sabéis una cosa, pero me habéis hecho más fuerte", denuncia la cantante.

"Nunca lo he dicho porque me enteré el año pasado que me hice unas pruebas porque mi hijo también lo tiene. Ahora lo digo, pero que conste que después de 20 años no es una justificación, al contrario. Es una putada porque porque mi época esas cosas ni se miraban", continúa narrando Machado en Twitter.

Geno dio clases particulares para "el giro". pic.twitter.com/9c2pC9Y7VB — Eurovision On Fire (@eurovisionfire) April 10, 2021

Pues si y sabes por que?? ..... porque tuve y tengo dislexia y con dos cojones y mucho trabajo las cosas se consiguen hoy en día ya lo domino y lo tengo bastante superado. Gracias Poty y mis compis por la ayuda...

Un beso Javi. https://t.co/JowgbZXLeE — Geno MaChado (@OficialGeno) April 11, 2021

Geno pide disculpas a los eurofans

Tras su denuncia en redes sociales, la cantante se ha visto obligada a disculparse con los seguidores del Festival de Eurovisión después del revuelo generado por sus comentarios: "Voy a tener que rectificar porque veo que los eurofans se están poniendo como locos. Que no, que no quise decir eurofans. Perdón". "Es cierto que me habéis cuidado y mimado mucho en todos estos años. Sorry, fue un error", añade la intérprete de "Te quiero más".