George R.R. Martin enumera todas sus críticas a 'La Casa del Dragón' y HBO le responde

Por Alejandro Rodera |

La segunda temporada de 'La Casa del Dragón' ha dividido más al público que la primera, desatando numerosos debates acerca de la adaptación de 'Fuego y Sangre', pero la voz más autorizada al respecto ha tardado en comunicar su veredicto. "Hay posts que necesito escribir, pero que no espero con ganas, como todo lo que ha salido mal en 'La Casa del Dragón'... pero lo tengo que hacer y lo haré", aseguraba George R.R. Martin a finales de agosto a través de su blog personal, y la promesa no ha tardado en cumplirse.

Olivia Cooke y Phia Saban en 'La Casa del Dragón'

Mediante otro texto en ese mismo foro, que, el escritor afincado en Santa Fe se ha sincerado acerca de sus impresiones de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón'. En primer lugar ha resaltado que los dos primeros episodios de esta entrega, emitida entre junio y agosto, fueron "estupendos", alabando sus guiones, la dirección y las interpretaciones, pero no ha dudado en mojarse sobre la polémica sobre Sangre y Queso: ". Los lectores de 'Fuego y Sangre', mientras que los que no habían leído el libro no tuvieron ese problema. Muchos sintieron la secuencia como un puñetazo en el estómago, algo trágico, horrible, de pesadilla... Otros llegaron a llorar.".

Tras explicar las diferencias con respecto al libro, en el que había tres niños en vez de dos y Helaena tenía que elegir entre Jaehaerys y el aquí inexistente Maelor, argumenta que la original era más "fuerte" sobre el papel. "Los dos asesinos eran más crueles en el libro. Los actores que les interpretaron estuvieron excelentes, pero los personajes son más duros y aterradores en 'Fuego y Sangre'", razona Martin. "Además, también diría que Helaena muestra más coraje en el libro, al ofrecer su vida para salvar a su hijo, ofrecer una joya no es lo mismo. El aspecto de 'La decisión de Sophie' era lo más potente de la escena, lo más oscuro y visceral. Odié que se perdiera eso y, a juzgar por los comentarios en la red, muchos fans estaban de acuerdo", añade.

De hecho, llega a asegurar que intentó remediar ese cambio antes de que fuera demasiado tarde. "Cuando Ryan Condal me contó lo que pensaba hacer, allá por 2022, argumenté en contra de ello por todas estas razones. Sin embargo, no lo hice durante mucho tiempo ni de forma acalorada. El cambio debilitaba la escena, pero tan solo un poco, y parecía que Ryan tenía razones prácticas para hacerlo: no querían lidiar con tener que contar con otro niño, especialmente con uno de dos años. Niños tan pequeños siempre ralentizan la producción, y también supondría un impacto en el presupuesto".

Ahí entra en juego otra razón de peso: el componente financiero, que desde la instauración de Warner Bros. Discovery ha sido aún más conflictivo. "El presupuesto siempre fue un problema en 'La Casa del Dragón', así que tenía sentido ahorrar donde fuera posible. Además, Ryan me aseguró que no perderíamos al príncipe Maelor, simplemente lo estaban posponiendo. La reina Helaena todavía podría dar a luz en la tercera temporada, posiblemente tras quedarse embarazada en la segunda. Parecía que podía tener sentido, así que retiré mis quejas y asumí el cambio", apostilla Martin.

George R.R. Martin

El efecto mariposa

En cualquier caso, el escritor subraya que le "encantó el episodio", pero indaga en las consecuencias de la ausencia de Maelor, que no harán más que agravarse en las próximas temporadas. "Si no te gustan los spoilers deja de leer aquí. Si nunca has leído 'Fuego y Sangre', quizás te dé igual, porque lo que voy a destripar aquí son cosas del libro que puede que nunca sucedan en la serie, empezando con el propio Maelor".

"Tras la decisión inicial de eliminar a Maelor, se hizo un gran cambio. El nacimiento del príncipe ya no se iba a aplazar a la tercera temporada, sino que no iba a nacer en ningún momento. El hijo pequeño de Aegon y Helaena no iba a aparecer nunca", desvela Martin. En ese momento, trae a colación el efecto mariposa, el fenómeno de la teoría del caos que argumenta que un pequeño cambio puede tener grandes consecuencias. "Maelor tiene dos años en 'Fuego y Sangre', pero, como esa mariposa, tiene un impacto en la historia desproporcionado para su tamaño".

Una vez detallados los trágicos sucesos relacionados con Maelor, que juegan un importante papel en el libro, arroja un interrogante: "¿Se verá todo eso en la serie? Puede que sí, pero no sé cómo". En ese sentido, especula acerca del posible nacimiento de Maelor, aunque eso "sacudiría la línea temporal, que ya es un desastre". "No tengo ni idea de lo que ha planeado Ryan, si es que ha planeado algo, pero ante la ausencia de Maelor en el segundo episodio, lo más sencillo sería olvidarse de él definitivamente. (...) Por lo que sé, eso parece ser lo que está haciendo Ryan. Es más sencillo, sí, y tiene sentido en lo que respecta al presupuesto y la planificación, pero lo más sencillo no es lo mejor".

Además, Martin incide en la hoja de ruta de Condal, el showrunner y cocreador de la ficción, y avanza uno de los puntos más dramáticos que están por venir: "En el planteamiento de Ryan para la tercera temporada, Helaena todavía se suicida, pero por ninguna razón en particular". Tras poner ese ejemplo, remata su disertación sobre Maelor: "Puede que nada de eso sea esencial, pero todo lleva a un propósito, ayuda a que las tramas queden atadas". Por último, hace hincapié en que se trata de una "pérdida considerable" y avisa sobre el futuro de la serie: "Hay mariposas más grandes y tóxicas por venir si 'La Casa del Dragón' sigue adelante con algunos de los cambios que se están contemplando para la tercera y la cuarta temporada".

La respuesta de HBO

Ante el revuelo levantado por esta publicación, la cadena de 'La Casa del Dragón', HBO, ha emitido un comunicado para defender las decisiones creativas de Condal: "Hay pocos fans más fervientes de George R.R. Martin y 'Fuego y Sangre' que los del equipo creativo de 'La Casa del Dragón', tanto en la producción como en HBO. Normalmente, cuando se adapta un libro a la pantalla, con su propio formato y sus limitaciones, el showrunner tiene que tomar decisiones complicadas sobre los personajes y las historias que tendrán que seguir los espectadores. Creemos que Ryan Condal y su equipo han hecho un trabajo extraordinario y los millones de fans que han seguido las dos primeras temporadas seguirán disfrutando de la serie".