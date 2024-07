Georgina Amorós critica al fotógrafo de 'Élite' que le puso "20 kg de Photoshop en la cara"

Por Alejandro Burrueco Marín |

Los actores que han pasado por 'Élite' a lo largo de sus eras están nostálgicos por la llegada del final de la serie con su octava temporada. Dicha entrega se está promocionando con un cartel que recoge a la mayoría de actores que han ocupado algún rol principal. Al ver la emotiva imagen, Georgina Amorós, quien interpretaba a Cayetana, se ha topado con una foto que al parecer le lleva atormentando un tiempo.

Comparación de Georgina Amorós promocionando 'Élite' en 2019 con su retrato del mismo año

Esa imagen es uno de los posados de Amorós, aunque ella no se siente muy identificada al verse: "". En el retrato, el rostro de la actriz catalana está tan pulido y sus ojos brillan tanto que parece estar creado por inteligencia artificial, como si no fuera una imagen real: "Nos hicieron unas fotos en las primeras temporadas que. ¿Por qué? No lo sé".

Georgina Amorós no está muy conforme con que el equipo de la serie haya elegido esa imagen para recordar su paso por la ficción de Netflix y así lo ha narrado en su propia cuenta de Instagram: "5 años más tarde esta foto sigue dando vueltas por internet y hasta la han puesto en la lona de despedida de 'Élite', relacionándola conmigo, aunque yo, por más que la mire, no me reconozca".

Fin de una era

De hecho, Georgina Amorós es muy reivindicativa al hablar del amor propio y los retoques en las fotografías, afirmando que las redes sociales "nos crean muchísima presión y nos hacen no ver cómo estamos" en una entrevista para El Mundo. No obstante, el disgusto no ha impedido que la actriz se haya despedido de Las Encinas en su siguiente story con el cartel que le ha hecho recordar su extraño retrato: "Fin de una era, gracias a todos".