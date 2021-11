Gisela ha sido la encargada de prestar su voz a algunos personajes de Disney cuando se atrevían a cantar, como ocurrió, por ejemplo, en "La Bella y la Bestia", "Encantada: La historia de Giselle" o incluso "Frozen", donde interpretó el archiconocido "Suéltalo". Tiempo después, la catalana ha dado la sorpresa, formando parte de la familia amarilla más famosa de la televisión y estar presente en 'Los Simpson'.

Gisela y Marge Simpson

Esta colaboración se produce en el capítulo "The Star of the Backstage", según informa El televisero, y se encuentra disponible en Disney+ desde el 17 de noviembre de 2021, siendo el primer episodio de la 33ª temporada. Alrededor de 2 minutos después de que diese comienzo, podemos ver como Marge Simpson sostiene un libro rosa, al tiempo que confirma: "Cantar no es lo mío, aunque en mi imaginación tengo la voz de una princesa Disney". Instantes después, escuchamos a Gisela en boca del personaje amarillo.

Los más fans de la serie habrán sabido identificar este guiño, pues Gisela cuenta en su haber laboral con ese título y es que puso voz a Elsa de Arendelle en la producción antes mencionada. Tiempo después, pudimos volver a deleitarnos con su voz cuando Marge vaga por la ciudad de Springfield enfundada en un jersey de cuello alto, al tiempo que decide comenzar a cantar.

Un doblaje exclusivo para España

El mundo del doblaje nos permite hablar de este tipo de curiosidades. En la versión original de la ficción no es Gisela la encargada de poner voz a Marge, sino la actriz Kristen Bell. Algo similar ocurre si seleccionamos la opción de cambiar el audio a español latinoamericano, opción para que se ha seleccionado una voz del lugar. Posiblemente, la exconcursante de 'Operación Triunfo 1' no hubiese doblado a Marge si Fox siguiese en manos de sus anteriores dueños.