Glòria Serra revela la grave agresión que sufrieron en una grabación de 'Equipo de investigación'

El espacio de reportajes 'Equipo de investigación' celebra este viernes 31 de enero su noveno aniversario. Fue el 31 de enero de 2011 cuando arrancó en Antena 3 este formato que a día de hoy se ha convertido en una de las apuestas estrella del prime time de laSexta. Su presentadora Glòria Serra quiso celebrar este aniversario visitando 'El hormiguero' el martes 28 de enero en Antena 3. Ella y Pablo Motos repasaron los mejores momentos de su trayectoria al frente del mismo pero también hablaron de algunos de los momentos más tensos que su equipo ha sufrido en la grabación de diferentes reportajes este tiempo.

Pablo Motos y Glòria Serra en 'El hormiguero'

Serra explicó que "ha habido momentos desagradables porque cuando a la gente le hablas de las cosas chungas que hacen, no les agrada en general. Lo he visto aquí y a lo largo de mi carrera ya que llevo trabajando en este mundo más de 30 años". La periodista catalana quiso aclarar que "incidentes graves nos han pasado muy pocos", algo que ella entiende que no ha sucedido porque "no somos unos locos ni vamos a cualquier sitio, nos informamos bien el lugar al que vamos", aunque pese a ello algunos miembros de su equipo sí han sufrido agresiones.

Así fue la dura agresión a un equipo

Precisamente, entre el público de 'El hormiguero' se encontraba Hilari Camps, operador de cámara del formato, que sí sufrió una agresión en la grabación de un reportaje, tal y como la propia Glòria Serra explicó. "La más grave la sufrieron un compañero y su cámara. Nuestro herido Hilari (...) con él pasó una cosa extraña y es que se encontraron a un narcotraficante drogado, es algo raro porque habitualmente no se drogan ya que son muy listos. Pero este sí lo iba y no le gustó demasiado que estuviesen allí, así que les dio un par de toques. Los dos sangraron, hubo que poner denuncias.... fue una excepción en lo que pasa habitualmente en el programa". El propio Camps habló en directo y afirmó que "a mi compañero le dejaron los morros como a Carmen de Mairena (...) yo soy pequeñito y puedo ir sorteando y esa vez me tapé tras la cámara".

Un trabajo de equipo

Aprovechando este momento, Glòria Serra sí quiso poner en valor el trabajo de los reporteros, cámaras y en general a todas las personas que integran 'Equipo de investigación' y de las que habitualmente se habla muy poco en los medios de comunicación. "Yo soy la cara visible, la que pone la voz en off, la que cuenta la historia, pero este es un programa muy grande en el que trabaja muchísima gente. Trabajan editores, realizadores, redactores, cámaras... ellos son los que se meten en la boca del lobo. Y es que la periodista y presentadora se mostró convencida que "yo voy cuando los testimonios ya están calentitos y contentos porque han pasado primero ellos".

La Cienciología, en el noveno aniversario

Serra quiso revelar en su visita a 'El hormiguero' el tema central del reportaje que la cadena emitirá en el noveno aniversario de 'Equipo de investigación' el viernes 31 de enero a las 22h30 en laSexta. En este caso, ella y su equipo han investigando la cienciología, la llamada religión de las estrellas y cuya cara más visible es Tom Cruise. Tras su gran expansión por nuestro país, un equipo del espacio intentará dar todas las claves para entenderla, aunque no lo tendrán nada fácil y es que tal y como veremos en el reportaje, para los responsables del espacio les ha sido altamente complicado encontrar a testimonios que quieran participar en el mismo. Para encontrarlos, se ha viajado por toda la geografía española y se ha cruzado incluso el Atlántico.