Por Alejandro Burrueco Marín |

El pasado domingo 17 de noviembre, 'La Roca' vivió un tenso enfrentamiento entre dos de sus tertulianos, Gonzalo Miró y Antonio Naranjo. El motivo de la discusión fue un debate sobre las responsabilidades políticas de la tragedia de la DANA. Naranjo proponía pedir la dimisión no solamente de Carlos Mazón, sino también la de Pedro Sánchez, argumentando que el Gobierno central también tenía parte de responsabilidad.

Enfrentamiento entre Gonzalo Miró y Antonio Naranjo en 'La Roca'

Sin embargo, Miró lo contradijo en cuanto obtuvo el turno de palabra: "". Naranjo negó en varias ocasiones las palabras de su compañero, así que el colaborador insistió: "Sí, te pongas como te pongas". "", le recriminó Miró tras las constantes negativas de Naranjo.

"Es que no estás diciendo la verdad", acusó Naranjo volviendo a interrumpirle. Fue entonces cuando Miró contraatacó: "Ya, es que tú no sueles decir la verdad y aquí estás normalmente hablando una cosa detrás de otra". A Naranjo le pareció que su afirmación era algo "muy serio", pero Miró continuó: "¿Me lo dices tú a mí y yo no puedo decírtelo a ti?".

La réplica de Antonio Naranjo

Por su parte, Naranjo corrigió con una puntualización: "Lo voy a rectificar. Creo que estás equivocado y eso de que nunca digo la verdad...". "Tú también te sueles equivocar y no por eso te interrumpo", insistió Miró. "Te faltan conocimientos y años para decirme tú a mí que yo nunca digo la verdad, Gonzalo", concluyó Naranjo antes de que Nuria Roca le pidiese que dejase que su compañero terminase con su intervención.