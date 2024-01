Por Daniel Parra |

Gonzalo Miró ha vuelto a hablar en 'Espejo público', y sus palabras, esta vez, han ido dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El pasado martes 16 de enero, Isabel Díaz Ayuso compareció en uno de los desayunos organizados por Europa Press y analizó la actualidad política y económica. Sus palabras sobre la falta de mano de obra causaron mucha polémica en redes sociales y en programas de televisión: "Hay muchos sectores que se están quedando sin empleo cualificado, sin mano de obra, porque la gente muchas veces prefiere no trabajar. Es casi más rentable muchas veces no hacerlo que hacerlo, y eso es nefasto para la economía y, además, es un mensaje muy negativo para los jóvenes. Viene un mundo muy difícil para ellos".

Gonzalo Miró en 'Espejo público'

En la tertulia de 'Espejo público' del miércoles 17 de enero,. Por su parte, Gonzalo Miró ha cargado duramente contra ella:. Acordémonos de cómo calificaba a las colas del hambre en su momento. Creo que, si por ella fuera, probablemente quitaría los subsidios.

Susanna Griso ha dado paso a Jesús Soriano, Soy Camarero en redes sociales, que apuntó a las "condiciones miserables que hay, y más en la hostelería" como el motivo real de la falta de personal. "Hay que acabar un poco con el mito de que la gente no quiere currar, es que no es verdad. La gente lo que quiere es tener un sueldo digno y una vida digna. Y lo que no están dispuestos es a partirse el lomo por dos pesetas", ha insistido Miró para contestar a Marta Robles, que ha defendido que existen personas que cobran un subsidio por desempleo de forma ilícita.

Sus palabras sobre Itziar Ituño

Otra de las polémicas a las que ha querido aludir Gonzalo Miró en 'Espejo público' esta semana ha sido la que ha protagonizado Itziar Ituño, actriz de 'La Casa de Papel', que se manifestó a favor de los presos de ETA y empresas como BMW han descartado colaborar con ella. En el programa del martes 16 de enero, el tertuliano ha defendido la libertad para manifestarse, pero ha recalcado que uno tiene que ser consecuente con sus actos. "Igual que una marca ha contratado a alguien, también puede ver luego que eso le puede patinar o generar un retorno negativo. ¿Por qué no va a prescindir de ese alguien?", ha dicho.