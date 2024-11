Por Beatriz Prieto |

'Gran Hermano 19' alcanzó su décima gala semanal la noche del jueves 7 de noviembre, con Manu Vulcán, Daniela Cano y Laura Vieguez como últimos nominados de la semana tras la salvación previa de Adrián Thiam, Maica Benedicto y Luis. Ya durante la gala, el enfrentamiento a tres bandas se quedó en un duelo entre las dos compañeras, que concluyó con la marcha definitiva de Laura.

Daniela y Laura en la sala de expulsión, en la gala 10 de 'Gran hermano 19'

Al arrancar la cita, el programa mostró cómo estaban repartidos los votos de los espectadores, quede sus compañeros. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez quiso conocer las sensaciones de los nominados, empezando por Laura:. "Creo que me faltan muchas cosas por mejorar, aquí estoy aprendiendo mucho sobre mí misma", añadió la concursante, quien se emocionó al hablar de su relación con Manu.

"Que sea lo que tenga que ser. Cuanto más desapegados estemos de las cosas y de las personas, mucho mejor", se limitó a decir una sonriente Daniela, antes de bromear con Vázquez con el hecho de que "me he puesto muy mona por si me tienes que ver". Minutos después, el programa reunía a sus dos compañeros de la palestra para que vieran a solas imágenes de su relación, principalmente por las constantes dudas e idas y venidas de Manu, a lo que posteriormente se sumaron las palabras de Edi Insua contra Laura a sus espaldas. En medio de esa situación, el programa confirmó que Daniela seguía en peligro de expulsión, antes de proclamar la salvación de Manu, quien se despidió de la sevillana en medio de una palpable tensión en la que ella se negó a dirigirle la palabra.

"Me lo esperaba"

Con el gaditano fuera de peligro, el programa permitió a los espectadores votar de nuevo, lo que situó los porcentajes del duelo entre Laura y Daniela en un 63% y un 37%, antes de reunir a ambas concursantes en la sala de expulsión. Era entonces cuando Vázquez anunciaba la expulsión de la sevillana, quien recibió un abrazo y el consuelo de su compañera. "Todo pasa por algo. Aunque esto se haya acabado, te espera algo muy grande fuera. No llores, agradece en todo momento tanto lo malo como lo bueno", la animó Daniela.

La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... LAURA #GHGala10 #GH7N pic.twitter.com/91UriTPT0g — Gran Hermano (@ghoficial) November 7, 2024

Así ha reaccionado la casa ante la salvación de Daniela 😬#GHGala10 #GH7N pic.twitter.com/qfowKkjctf — Gran Hermano (@ghoficial) November 7, 2024

"Es verdad que me lo esperaba, porque tenía esa intuición", confesó Laura, agradecida con "todo el mundo que me ha apoyado". La expulsada también reconoció que "me da mucha pena que esta experiencia se haya terminado, pero considero que ya he aprendido muchas cosas que en mi día a día me pueden servir bastante". Asimismo, Laura pudo ver cómo sus compañeros descubrían su expulsión con la vuelta de Daniela en la casa, lo que desató sus lágrimas al ver el bajón de Manu o la sorpresa de Ruvens Pérez.