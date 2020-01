El gran susto de Eli ('OT 2020') al reventarse la pelota en la que estaba sentada: "Voy a ser un meme"

Los concursantes de 'OT 2020' llevan poco más de 24 horas en la Academia y es normal que todavía estén sorprendidos con todo lo que ven. Sin embargo, algunos se están llevando sorpresas con las que no contaban, como le ha ocurrido a Eli nada más ha dado comienzo de la clase de Mamen Márquez. Todos los alumnos tenían ganas de contar con esta profesora y Noemí Galera ya les ha advertido que presten atención para no poner en riesgo su voz.

La caída de Eli en 'OT 2020'

Pero la voz de una de las concursantes no es lo que más peligraba en ese momento. Todos estaban sentados en las bolas de botar. De repente, Eli desparece del plano cayendo al suelo mientras se escuchan los gritos de sus compañeros: "¡Ay, Dios!". Noemí y Mamen corren a socorrerla preguntando si se ha hecho daño, pero parece que todo se queda en un susto con la pelota reventada en el suelo.

Al ver que no se había hecho daño, todos comenzaron a reír, y más al ver que Eli estaba exagerando su dolor para tomarles el pelo. "Ya no botamos, eh", comentaba Hugo Cobo sabiendo lo que podía ocurrir. "Su pelota tenía un parche", comentaba otra de las alumnas, pero Noemí aprovechaba para matizar: "No son parches, es que tapamos las marcas". "¡Voy a ser un meme ahora!", lamentaba entre risas Eli sentada en una nueva pelota.

Ayuda no puedo parar de reírme con las caras de Noemí y Mamen ???????????????????? #OTDirecto14E pic.twitter.com/EFMPvwNLF7 — Deb ????????? (@Dpm889) January 14, 2020

El peligro de esas pelotas

Escasos minutos antes, Noemí Galera ya había alertado a los concursantes del cuidado que tenían que llevar con las pelotas, pues fueron muchos los que al estar con ellas en el aula comenzaron a lanzarlas, entre ellos, Maialen Gurbindo: "Le pueden dar un golpe a cualquiera de estas cámaras y la liamos parda. Entiendo que tengáis ganas de jugar", les decía la directora de la Academia pidiendo que tengan cierto cuidado.