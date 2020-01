Estos son los concursantes de 'OT 2020'

*En elaboración

Casi trece meses después de que Famous se convirtiera en el ganador de ' OT 2018 ',. Una edición de nuevo con Roberto Leal al frente y que se inauguró con un total de dieciocho concursantes de los treinta candidatos que alcanzaron el casting final que se dio a conocer a finales de noviembre.

Roberto Leal, presentador de 'OT 2020'

Durante la gala, de los dieciocho posibles concursantes, dos de ellos se quedarán a las puertas de la Academia, en una edición en la que no habrá número máximo de nominados. Además, cambian por completo los privilegios del favorito de la semana, dado que se elimina la inmunidad y podrá ser nominado, aunque contará con otros privilegios, como escoger el repertorio, salvar a un compañero directamente o cantar en solitario. Unos cambios a los que se une también el hecho de que las actuaciones grupales también serán sometidas a examen y a los que tendrán que enfrentarse la nueva tanda de concursantes del talent show que se ha ido dando a conocer a lo largo de la Gala 0.

Nick

Nick, concursante de 'OT 2020'

Nicolás Martínez llega al talent show de Televisión Española desde Sant Cugat del Vallès (Barcelona), a los diecinueve años de edad para aportar muy buena vibración, diversión, entretenimiento y amor. Su vocación por la música se remonta a sus trece años de edad, momento desde el cual ha aprendido a tocar la guitarra. Gran fan de Emma Watson y de la saga de "Harry Potter", este concursante se identifica mucho con el protagonista y se define como una persona loca, cariñosa e hiperactiva, cuyo principal referente en el mundo de la música es Justin Bieber. Nick fue el encargado de estrenar el escenario de 'OT 2020' durante la Gala 0, con una versión lenta de "Wrecking Ball", de Miley Cyrus.

Maialen

Maialen, concursante de 'OT 2020'

Procedente de Pamplona, Maialen Gurbindo recibió la buena noticia de parte de su novio y cuenta con el nombre artístico Chica Sobresalto. A sus 25 años, sueña con dedicarse a la música para vivir haciendo lo que más le gusta, cantar y componer, sin depender de otros trabajos como al que ahora mismo se dedica, como parte de una empresa de limpieza especializada en centros educativos. Una oportunidad que espera conseguir gracias a su ingreso en 'OT 2020'. Además, esta concursante se define como una mujer intensa, desordenada y amante de los perros, cuya personalidad queda bien definida por la canción "Semilla en la tierra", Carlos Chaouen, "porque es intensita, como yo". La concursante se estrenó en segundo lugar en la Gala 0, con su interpretación de "Nuestra canción" de Monsieur Periné y Vicente García.

Eli

Eli, concursante de 'OT 2020'

De nombre completo Eliane Sánchez, esta concursante recibió la buena noticia de su ingreso y llega desde Las Palmas de Gran Canarias y a sus diecinueve años de edad es compositora y se identifica con los géneros R&B y el rap, además de estar definida por un estilo muy marcado y personal. Aunque estudió artes escénicas y un ciclo superior, abandonó dicha faceta para volcarse en la música, su pasión y vía de escape desde niña. Una dedicación gracias a la cual publicó a principios de noviembre su canción "Bajo cero", a través de Youtube. Eli se define como una persona especial y feliz, adjetivos a los que añade "locura", en una vida que identifica con 'Friends', dado especialmente lo mucho que le gusta disfrutar de la compañía de sus amigos. Eli se estrenó en la Gala 0 del talent show con una potente interpretación de "Mustang Sally" de Wilson Pickett.

Nía

Nía, concursante de 'OT 2020'

Natural de Las Palmas de Gran Canaria, Nía Correia ingresa en la Academia de 'OT 2020' a los 25 años, con una considerable experiencia sobre los escenarios. A lo largo de tres años, esta concursante formó parte del reparto del musical "El Rey León" en Madrid y, actualmente, trabaja en Ibiza. Correia se define como una persona risueña, tímida y, sobre todo, muy despistada, para quien 'La que se avecina' sería la ficción ideal para representar su vida, "porque me pasan cosas surrealistas". En la Gala 0, Nía se estrenó con una colorida y animada interpretación de "I Like It", de Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, con la que convenció al jurado para convertirla en la primera concursante confirmada del talent show.

Bruno

Bruno, concursante de 'OT 2020'

Nacido e Uruguay y residente en Madrid, Bruno Carrasco, de 25 años, lleva desde los tres en el mundo de la música gracias al hecho de que su padre es profesor de percusión. Su gran pasión por este arte lo llevó a estudiar música y percusión en la Escuela de Música Creativa y actualmente trabaja en una compañía de artes escénicas donde se encarga de tocar instrumentos de percusión hechos con material reciclado. Un concursante que se define como un hombre trabajador, alegre y distraído, para quien la letra de la canción "Save myself", de Ed Sheeran, "me identifica mucho como persona". Bruno subió al escenario del talent show en la Gala 0 para defender su entrada en la Academia con "Believer", de Imagine Dragons.

Rafa

Rafa, concursante de 'OT 2020'

A sus 23 años, Rafa, nacido en Córdoba, lleva muchos años residiendo en Málaga, donde estudia Arte Dramático y forma parte de un grupo de nombre Morango, de flamenco fusión. Compositor de sus propias letras, este concursante toca el ukelele y se define como un hombre alegre, cariñoso y cabezón. Además, a la hora de hablar del talent show, Rafa lo describe como "un cúmulo de sensaciones buenas que te enseña cosas para manejar la voz como uno quiera y siga siendo personal", algo que espera que le sirva mucho, dada su condición de autodidacta. Su primera actuación en 'OT 2020' fue con la canción "Mi primer día", de Aslándticos.