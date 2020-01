Valery Gómez: "Lo había dejado todo por apostar por 'OT 2020'"

A Valery le ha tocado uno de los papeles más difíciles en toda edición de 'Operación Triunfo'. Tras superar un exigente casting al que se presentaron más de 10.000 personas, la joven llegó a la Gala 0 de la edición de 2020. Sin embargo, su versión de "Titanium" no convenció ni al jurado, ni a los profesores, ni a la audiencia y ninguna de las tres partes le otorgó el ansiado pase a la Academia dirigida por Noemí Galera, convirtiéndose en una de las eliminadas junto a su compañero Adri Acuña.

Tras viajar por todo el mundo trabajando, su participación en 'OT 2020' se presentaba como la. Se cierra una puerta pero se abren ahora muchas otras ventanas para continuar persiguiendo su sueño, tal y como revela la colombiana afincada en Elche en estahoras después de su paso por el talent show de TVE y Gestmusic.

Valery Gómez, aspirante de 'OT 2020'

¿Cómo estás después de la Gala 0 de anoche?

Aún estoy un poquito en shock, no distingo cuál es la realidad (risas). Pero bien, todos sabíamos que esto podía pasar, éramos conscientes y ya está, a seguir adelante. Todavía lo estoy asimilando.

Sabíais que alguien tenía que irse pero, ¿esperabas que ese alguien fueras tú?

Me veía en la Academia, la verdad es que me veía. Siempre sueñas con eso. Me parecía una decisión súper difícil porque fue una gala brutal, yo creo que la mejor de la historia de 'OT'. Cualquiera de los 18 se lo merecía, los amo con locura y estoy súper contenta por ellos. Por ese lado duele un poco menos.

No di lo mejor de mí en la Gala 0, lo podía haber hecho mejor

Sí. Creo que no di lo mejor de mí, lo podía haber hecho mejor. No estaba al cien por cien, supongo que los nervios también te juegan una mala pasada. No estaba muy nerviosa pero impone mucho un plató así, el público, la presión del momento... además, estábamos dentro viendo la gala en una pantallita y nos emocionábamos. Llorábamos y eso te debilita la voz un poco. Pero bueno, tampoco estoy triste con la actuación, creo que no lo hice al cien por cien pero estoy contenta.

¿Elegiste "Titanium" porque tenías experiencia interpretándola?

He cantado mucho esa canción en un espectáculo en China, estoy muy habituada a ella, pero la verdad es que no fue mi primera opción. Yo pensaba cantar otra pero los profesores y Noemí me aconsejaron y al final elegí esta. Es una buena canción, estaba contenta.

¿Qué canción querías?

Me hubiera gustado hacer alguna de Beyoncé como "Love On Top".

Valery en la Gala 0 de 'OT 2020'

¿Qué es lo primero que hiciste cuando se acabó la Gala 0?

La verdad es que tenía muchos sentimientos encontrados y empecé llorar, fue cuando me rompí y lloré muchísimo. No era por tristeza, era felicidad por mis compañeros... no sé, muchos sentimientos encontrados. Pero nada, estoy bien, vamos a seguir luchando y ya está.

Es verdad que tu nombre era uno de los que más se escuchaba en el foso del público.

Sí, la verdad. Me siento súper agradecida por eso, me sorprendió mucho porque no pensaba que la gente me conociese y me apoyase tanto. En todo momento sonaba mi nombre, era muy fuerte.

¿Y quizás por eso la noticia sentó un poco más como un jarro de agua fría?

No, podría haber pasado cualquiera de nosotros. Todos se lo merecían, estoy súper contenta de que el público haya escogido a Javy, aunque obviamente siempre tienes la esperanza y en tu mente estás deseando que digan tu nombre. Y, cuando lo dicen, no lo asimilas, no es un jarro de agua fría porque no sabes qué está pasando.

Vi un poco 'OT 2017' porque se presentó mi mejor amigo, Joao, al que también eliminaron en la Gala 0

Han valorado de forma muy justa porque ha sido una gala increíble, repito que para mí la mejor de la historia de 'OT', incluso lo dijo algún miembro del jurado. Estoy de acuerdo con todas sus valoraciones, no tenían la opción de decir otra cosa porque no se podía nada malo. También me gustó mucho lo que me dijeron a mí.

¿Eras muy seguidora del formato?

Tampoco tanto, por ejemplo el año pasado no pude verlo. Vi un poco 'OT 2017' porque se presentó mi mejor amigo, Joao, al que también eliminaron en la Gala 0, pero tampoco he sido muy seguidora.

¿Te animó Joao a presentarte este año?

Sí, claro, él siempre quiso que yo me presentara y está apoyándome hasta el último momento.

Valery superó un casting de más de 10.000 personas

Te fuiste de casa súper jovencita para trabajar en otros países. ¿Cómo era tu vida antes de 'OT 2020'?

Lo había dejado todo por apostar por esta oportunidad. Cuando me presenté al casting estaba trabajando en Barcelona y, según fui pasando fases, lo tuve que dejar. Estaba en casa de mi madre, en Elche, esperando a ver qué pasaba con 'OT'.

¿Y qué planes tienes ahora?

No sé, la verdad. Por eso estoy todavía en shock, porque no tengo muy claro qué hacer ahora mismo. Siempre sale algo. Seguiré luchando e intentaré pensar qué producto quiero ser para desarrollarlo de alguna manera. Buscaré por otra vía cómo llegar al triunfo.

¿Quieres seguir intentando ser una cantante con una carrera en solitario? ¿Te planteas volver a irte de España?

Sí, claro. Es posible que me vaya, claro, me encanta viajar y me he acostumbrado a ello, incluso lo necesito. Ahora mismo me encantaría un viaje porque te cura un montón, te ayuda y aprendes. Si me ofrecen algo guay, me voy.

Cuando mire el tatuaje de "-ivo" me acordaré de cada momento vivido, no me molesta

No sabría decirte por qué pero desde el primer momento hemos tenido una conexión increíble entre todos. Fuimos quedando menos y, siendo 18, tienes la oportunidad de conocerte un poco más. Nos unimos muchísimo, si la gente nos hubiera visto habría pensado "madre mía, qué empalagosos", porque estábamos todo el día abrazándonos unos a otros, dándonos besos... no había nadie apartado, todos con todos. Nos llevamos súper bien y los quiero con locura.

¿Y ahora qué pasa con el tatuaje de "-ivo" que os habéis hecho?

Ahí está, claro que sí. Es una experiencia que vale la pena recordar y, cada vez que mire el tatuaje, me acordaré de ellos, de cada momento vivido, de lo que he aprendido en el proceso... no es algo que me moleste.

¿A quién te llevas más entre tus compañeros?

Es una pregunta difícil porque estábamos todos unidos, todos. Durante estos días de ensayos de la gala compartí habitación con Samantha, así que nos unimos más aún. Tuve una conexión muy especial también con Rafa, al que quiero con locura. Eva, Eli, Bruno... los quiero a todos, de verdad.

Valery en 'El Hormiguero' en 2014

¿Y por quién apuestas más como un posible ganador o ganadora?

Puf... ni lo he pensado, no sabría qué decirte. Pienso "podría ser este" pero luego vuelvo a mirar la lista de los que son y digo "uf, es que a lo mejor podría ser este o el otro". Cada uno tiene algo muy especial, cualquiera podría ser el ganador.

¿Ha sido duro mantener el secreto de que habías sido seleccionada?

Ha sido difícil pero lo tuve súper claro desde el principio, desde que nos dijeron que no podíamos decir nada. Me gustaba la idea de que fuera sorpresa para la gente. Me puse muy estricta en eso y solo se lo conté a mi familia.

Cada uno tiene algo muy especial, cualquiera podría ser el ganador

Esa es la cosa, desde el principio dije que no tengo claro aún cómo quiero mostrarme. Me gusta ser especial y original, me gustaría ser una artista diferente, que la gente recuerde. Que me escuchen y digan "es Valery", que me reconozcan enseguida, y que pueda de alguna manera aportar algo a la gente que le ayudara.

¿Era la primera vez que probabas suerte en un talent show?

Sí. La única vez que había estado en televisión fue en 'El Hormiguero' hace años, cuando estaban montando la girlband de Carlos Jean. Llegué hasta la final y estuve en tres programas, aunque no fui escogida. Como 'OT', 'La Voz' o cosas así nunca, siempre quise pero estaba fuera u ocupada y no podía.

¿Te planteas probar suerte en algún otro programa?

Ahora mismo voy a visualizar qué quiero y a intentar llevarlo a cabo por mi cuenta, pero no descarto presentarme a cualquier talent show porque nunca se sabe, nunca digas "nunca".

¿Vas a seguir la edición de tus compañeros?

Por supuesto. Estaré enganchada al directo.