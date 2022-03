Ana María Aldón lleva bastante tiempo sin pasar por un buen momento vital. Si bien conocíamos que su matrimonio con José Ortega Cano distaba de ser algo idílico, la hermana del extorero quiso entrar en directo en 'Viva la vida' mediante una conexión telefónica para pedir que dejen de nombrarla en público sin motivo aparente.

Ana María Aldón en 'Viva la vida'

Conchi Ortega cogió el móvil, dejando claro que su hermano no le cuenta absolutamente nada de su matrimonio: "Quiero que seas feliz con mi hermano y que te lleves bien", decía. Por otro lado, también se mostró enfadada por el grave insulto que dijo en 'Supervivientes 2020' en referencia a la hermana de su marido: "Yo a ti no te he caído bien. Ni yo, ni mi familia", decía, mientras Aldón ponía caras de sorpresa. "Le preguntaré a Sergi Ferré", afirmaba la colaboradora del programa, aludiendo a que el periodista es muy cercano a la familia.

Además, Emma García quiso saber cuál fue el motivo por el que ambas se dejaron de ver. Aunque la razón del distanciamiento parecía ser coronavirus, ya que no se veían desde inicios de 2020, la hermana de Ortega Cano aseguró que la pandemia le "da igual". Sin embargo, la familia sí ha celebrado el cumpleaños del hijo que comparte con Ortega Cano, aunque Conchi no asistió: "Tú no fuiste al cumple de mi hijo por la pandemia", sentenció Aldón, quien recibió una contundente respuesta por parte de su cuñada: "Mi hermano no me invitó porque no habla".

Otro de los temas que surgió para atajar de raíz el problema, fue si ambas mujeres se caían bien: "¿Te cae bien Ana María?", formulaba García. "¿Por qué me va a caer mal?", respondió tajantemente. Aunque tuvo estas buenas palabras para su interlocutora, parece que toda la posibilidad de que produjese una reconciliación se perdió cuando fue preguntada respecto a la felicidad marital: "No lo sé. ¿Cómo voy a saber la vida de mi hermano? José es muy callado", sembrando aún más dudas; algo que no le hizo ninguna gracia a la exsuperviviente.

José Antonio Avilés, otro de los damnificados

Conchi Ortega también cargó contra José Antonio Avilés, que aprovechó la llamada y despacharse con el colaborador de 'Viva la vida' tras las informaciones que vierte habitualmente sobre la familia. "A tu amigo ese, Avilés, que tenga cuidado, que cuando me ponga buena, ¡voy a ir a buscarlo y voy a cortarle las piernas!", decía muy enfadada. "¡A mí ese señor no me conoce de nada!", gritaba, mientras García quitaba hierro al asunto manifestando que no diga cosas de las que luego se puede arrepentir. Sin embargo, el propio acusado se lo tomó como algo anecdótico.