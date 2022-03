Ana María Aldón asegura conocer al topo que filtra mentiras sobre ella: "Es de la familia"

A pesar de la intervención de Ana María Aldón el pasado domingo 12 de marzo para intentar desmentir los rumores que habían surgido sobre una supuesta separación con José Ortega Cano, la polémica que gira en torno a la pareja ha ido en aumento. Para zanjar el asunto de una vez por todas, Aldón ha vuelto a sentarse junto a Emma García en el plató de 'Viva la vida'.

José Ortega Cano y Ana María Aldón en la premiere de 'La suite nupcial'

En primer lugar, la presentadora le preguntó sobre la reacción de Ortega Cano ante las palabras que pronunció la pasada semana donde ella confesaba no haber obtenido la respuesta que esperaba. Aldón admitió que ya lo habían hablado, mencionando, sin más detalles, la aparición pública del extorero donde admitía "estar enamorado hasta las trancas".

La colaboradora también ha querido pronunciarse ante los comentarios que Antonio Rossi expuso en 'El programa de Ana Rosa' donde la acusaban de ir de diva y de tener dominado a su marido: "Yo le diría a Antonio Rossi que se informara bien antes de verter tanta mierda sobre mí, porque está muy lejos de la realidad. ", reaccionaba añadiendo que su marido tiene total libertad de hacer "lo que le da la gana".

Por otra parte, acusó también a la persona que le estaba haciendo llegar dichas informaciones al colaborador : "La persona que te informa, te informa mal, errónea y con inquina y maldad hacia mí, está metiendo mucha mierda", sentenciaba afirmando saber de quién se trata. La presentadora, queriendo ahondar más en el asunto, le preguntó que si se trataba de alguien de su familia, a lo que Aldón respondió con un sí rotundo mientras confesaba que "espera la defensa de su marido".

El problema viene de fuera

Aldón aseguró que tras hablar con Ortega Cano, siguen apostando por su relación: "Me hace sentir que soy imprescindible en su vida", contó, añadiendo que el problema venía de fuera. También desmintió haberle dado un ultimátum: "Eso de que yo le he dado un ultimátum a mi marido y lo he contado por los pasillos no es cierto, primero porque no se lo he dado", sentenciaba,