Ana María Aldón se sentó en 'Viva la vida' junto a Emma García para hablar sobre una de las noticias del momento: su matrimonio está en crisis. La mujer de José Ortega Cano no midió sus palabras y aprovechó el espacio de la tarde de Telecinco para sincerarse sobre lo que estaba viviendo. Sobre todo, quiso hablar sobre el posicionamiento que tomaron Rocío Flores y Gloria Camila respecto a sus vínculos con el torero.

Ana María Aldón en el plató de 'Viva la vida'

La hija de Antonio David Flores aseguró en 'El programa de Ana Rosa' que el viudo de Rocío Jurado trata a Aldón de manera excelente y que la relación entre ambos sigue yendo bien. La respuesta comenzó con una sonrisa de la gaditana: "Me sorprende que no hable de sus temas y hable de mi matrimonio", provocando fuertes aplausos en el plató. "En mi matrimonio solo caben dos personas, entonces yo creo que estoy capacitada para gestionar mi matrimonio, tanto mi marido como yo".

Por otro lado, también respondió a Gloria Camila, que dijo en 'Ya son las ocho' que no comparte las declaraciones de la mujer de su padre porque cree que "las cosas de casa se quedan en casa". Ana María Aldón se defendió: "Lo que yo he compartido no es de casa, es público, vox populi. Yo no he compartido ninguna intimidad con nadie. Lo que es de mi casa es de mi casa, y no hace falta que venga nadie a decirme lo que puedo o no puedo decir".

La relación entre Aldón y Ortega Cano en la actualidad

Emma García aprovechó para saber qué piensa el torero de la situación en la que se encuentra su matrimonio, recordando que él no ha querido posicionarse al respecto. La andaluza quiso responder, pero la presentadora le cortó: "Me extraña que no hayas dado tú el paso en casa para hablar con él", decía, mientras Aldón agachaba la cabeza, cabizbaja y evitando la mirada de la presentadora.